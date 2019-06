BEM : Un premier jour plutôt serein

Après les épreuves de la 5e année, place à un autre examen décisif pour les élèves de la quatrième année moyenne. Ces derniers ont en effet entamé, hier, leur première journée d’examen avec quatre matières.

Les futurs lycéens ont passé durant la matinée les épreuves de langue arabe, suivies de celles des sciences physiques et de technologie. En séance d’après-midi, ils ont eu à examiner dans celles d’éducation islamique et d’éducation civique.

Pour être à l’heure, les candidats à cet examen se sont rendus tôt aux centres d’examens qui ont ouvert leurs portes à 7H30. Pour cette première journée d’examen du brevet d’enseignement moyen, le climat général était plutôt serein, aussi bien du côté des candidats que de celui des encadreurs.

Des candidats rencontrés devant différents centres d’examen d’Alger semblaient satisfaits par rapport aux sujets des épreuves de la première journée de cet examen.

Approchés à la sortie du lycée Chahid-Ali-Chekiri, sis à Chéraga, un groupe d’élèves, qui semblaient satisfaits de leur travail, ont indiqué que les sujets des deux épreuves de la matinée, à savoir la langue arabe et physique étaient abordables et à leur portée. C’est aussi l’avis de Melissa et Dina, deux candidates qui sortaient du centre d’examen en tenant dans leurs mains les sujets des épreuves. « Grâce à la révision continue et à la persévérance, nous avons pu répondre à ces questions », nous a confié Melissa, qui espérait que les autres matières allaient être aussi abordables.

Dina, s’est dite de son côté très satisfaite quant au déroulement des examens de la matinée. « Ceci me donnera plus confiance pour bien entamer les épreuves de l’après-midi», a-t-elle dit.

Pas loin de ce centre d’examen, au lycée Issiakhem plus exactement, une bonne ambiance régnait. La plupart des candidats rencontrés à la sortie de la deuxième épreuve ont confirmé que les sujets des examens de la matinée de cette première journée d’examen du BEM session 2019 étaient abordables et que l’ensemble des questions ont été puisés du programme scolaire.

Les candidats qui comparaient les réponses nous l’ont confirmé avec le sourire. Chacun paraissait satisfait de son travail. «Je suis optimiste quant à ma réussite», tenait à souligner Fayçal, ajoutant avoir travaillé sans relâche pendant l’année.

Selon lui, les questions étaient à la portée de l’élève moyen avant d’émettre le souhait que le reste des épreuves soit aussi à la portée de tous.

Même si certains candidats ont trouvé les sujets des épreuves plus ou moins difficiles, des enseignants ont confirmé que les questions figurent dans le programme scolaire, précisant qu’«il y avait ni piège ni des questions ambigües».

Dans l’après-midi, les épreuves ont repris à 15 heures, avec l’éducation islamique et l’éducation civique au menu. Ce rythme sera poursuivi aujourd’hui avec les épreuves de mathématiques et d’Anglais, dans la matinée et l’histoire/géographie dans l’après-midi.

Pour demain, troisième et dernier jour, les candidats passeront, le matin, les épreuves de français et de sciences naturelles. Les postulants concernés par la langue amazighe subiront l’épreuve dans l’après-midi.

Il est bon de savoir que sont admis d’office en première année secondaire les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 au BEM. Pour les postulants ayant obtenu moins de 10/20 à cet examen, leur note d’admission au lycée sera comptée sur la somme de la moyenne annuelle de la quatrième année et celle obtenue au BEM divisée par deux. Bon courage à tous.

Kamélia Hadjib