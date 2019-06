Sécurité des données : Un impératif majeur

La sécurité des données informatiques sera au centre d’une rencontre internationale prévue les 18 et 19 juin prochains à Oran, a-t-on appris hier du président du comité d’organisation, professeur Adda Ali Pacha de l’Université des sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB). Cinquante chercheurs algériens et étrangers prendront part à cette manifestation scientifique ayant pour objectif de mettre en relief l’importance de la filière cryptographique, a précisé à l’APS le Pr Ali Pacha, également directeur du Laboratoire de codage et de sécurité de l’information (LACOSI) relevant de l’USTO-MB. En plus de la création de ce laboratoire agréé, plusieurs initiatives ont été menées ces dernières années à l’université indiquée pour promouvoir la cryptographie qui connaît nombre d’applications dans le secteur économique, industriel et institutionnel où la sécurité des données est «un impératif majeur», a fait valoir le responsable.

L’USTO-MB a dans ce cadre vu la mise en place d’un parcours de niveau doctoral spécifique au traitement et à la codification de l’information, domaines exigeant la maîtrise parfaite des outils mathématiques, informatiques et électroniques.

La rencontre sera également mise à profit pour «nouer de nouveaux partenariats» et «mettre en réseau les compétences nationales», et ce, dans le but de «mieux protéger les intérêts de l’industrie et des institutions du pays», a souligné le président du comité d’organisation.