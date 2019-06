SNTF : Des lignes fermées pour travaux

Le trafic ferroviaire de voyageurs et fret sur plusieurs lignes de l’est du pays sera suspendu jusqu’au 19 juin prochain suite à des travaux, a indiqué hier la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) dans un communiqué. Cette interception intervient suite aux travaux de confortement du tunnel de la ligne Alger-Constantine, situé à l’entrée de la wilaya de Bouira, précise la même source. De ce fait, le trafic des trains de marchandises et de voyageurs circulant sur la relation Alger-Annaba-Alger seront interrompus du 8 au 19 juin.

Le trafic des trains circulant sur les relations Alger-Batna-Alger, Alger-Sétif et Alger-Bejaia seront interrompus du 9 au 19 juin. De plus, le trafic ferroviaire sera suspendu sur les lignes Alger-Constantine, Bouira-Alger-Bouira, Sétif-Alger, Alger-Bejaia-Alger et Bejaia-Alger du 10 au 19 juin.

A noter que l’ensemble des autres circulations de voyageurs sont maintenues selon les programmes habituels, souligne la SNTF. Pour plus d’information une application mobile est mise à disposition des clients de la SNTF pour la planification de leurs déplacements. Il est également possible de se rapprocher des bureaux de renseignement au niveau des gares concernées.