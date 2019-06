Liaison maritime Alger - Tamentfoust : Reprise le 13 juin

Bonne nouvelle pour les adeptes de traversées et de balades en mer. La ligne de transport urbain maritime reliant Alger à Tamentfoust reprendra jeudi prochain, annonce l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV).

Le communiqué rendu public, hier, par cette même entreprise précise qu’il y aura, en fait, pas moins de quatre départs quotidiens à partir d’Alger et quatre autres à partir de Tamentfoust. Donnant de plus amples détails à ce sujet, l’ENTMV souligne qu’à partir d’Alger, le départ de la navette maritime est fixé, le matin, à 9h00 puis à 11h00. Pour ce qui est de l’après-midi, les horaires ont été fixés à 14h00 puis à 16h00. Les départs à partir de Tamentfoust sont quant à eux, fixés à 10h00, 12h00, 15h00 et 17h00.

Cette belle virée à bord du bateau de transport «Badji Mokhtar II» devrait coûter 200 DA par personne, pour les adultes, et 100 DA pour les enfants de moins de 12 ans. Climatisé et doté de la connexion internet wifi, «Badji Mokhtar II» est à même de contenir jusqu’à 206 passagers. Cela permettra sans nul doute de contribuer vivement à désengorger les routes d’Alger et d’offrir aux voyageurs un «service alternatif» plus confortable et plus agréable sur le plan touristique.

En tout et pour tout, cette traversée durera 30 minutes ; la vitesse du navire pouvant aller jusqu’à 42 km/h. Il convient de signaler que ce n’est pas la première fois que la liaison Alger-Tamentfoust est opérationnelle. Elle l’a déjà été l’an dernier, puisque la traversée a été inaugurée en juillet 2018 à partir de la Pêcherie du port d’Alger.

Outre cette ligne de transport maritime urbain, Alger-Tamentfoust, l’ENMTV prévoit également d’ouvrir, en ce même mois, et à l’occasion de cette saison estivale, une autre ligne de transport maritime urbain dans la wilaya d’Oran, cette fois. La ligne de transport maritime urbaine reliant Oran et Ain Turck reprendra son service au début du mois de juin courant durant lequel deux bateaux d’une capacité totale de plus de 600 places, seront réservés pour le transport des estivants à partir du port d’Oran jusqu’à la plage «Les Dunes» dans la daïra d’Ain Turck, selon les explications fournies récemment par la directrice régionale de l’ENTMV d’Oran.

Mme Zerouali Amaria avait alors révélé que les deux navires prendront en charge «huit dessertes par jour en aller et retour de 08h00 à 19h00 et chaque voyage dure 30 minutes sachant que le tarif est fixé à 250 DA pour les adultes et 100 DA pour les enfants et les étudiants ». Il est utile de rappeler, ici que la ligne maritime urbaine est entrée en service en 2017 avec plus de 6.000 passagers.

Il faut dire que l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a programmé pour la période allant de la mi-juin et la mi-septembre 2019, un total de plus de 352 voyages, au niveau de tous les ports, «sauf celui d’Annaba, qui est actuellement en travaux», comme souligné récemment par le directeur commercial de l’Entreprise.

M. Karim Bouzenad avait aussi mis en exergue que l’entreprise assurera, durant la saison estivale, 175.000 places pour le transport des voyageurs et 124.000 autres pour les véhicules. A partir des quatre ports nationaux, à savoir : Oran, Alger, Bejaia et Skikda, 198 voyages sont prévus vers la France, 144 vers l’Espagne et 10 autres vers l’Italie.

«Concernant la destination France, ces voyages sont répartis comme suit : Alger-Marseille-Alger à raison de 110 voyages, Bejaia-Marseille-Bejaia (14 voyages), Oran-Marseille-Oran (38 voyages) et Skikda-Marseille-Skikda (36 voyages).

Pour l’Espagne, il s’agit des dessertes Alger-Barcelone-Alger (19 voyages), Alger-Alicante-Alger (8 voyages), Oran-Alicante-Oran (97 voyages) et Oran-Barcelone-Oran (20 voyages). L’Italie compte une seule ligne, Skikda-Gênes-Skikda, avec 10 voyages».

Soraya Guemmouri