Selon un rapport de la Banque mondiale : 34 pays classés pauvres en 2019

Ils étaient plus de soixante pays classés dans la case des «pauvres» au début des années 2000.

Ce nombre s’est réduit à trente-quatre en 2019, selon le rapport de la Banque mondiale «Perspectives économiques globales», publié le 4 juin par la Banque mondiale. Sur la base de ces données, la planète ne compte actuellement que 34 pays pauvres, c’est-à-dire ceux affichant un bas revenu annuel par habitant égal ou inférieur à 995 dollars, contre 66 pays en 2003.

Qu’ils soient situés en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, bon nombre de pays ont réussi à sortir d’un état d’extrême pauvreté pour différentes raisons, estiment les experts de l’institution.

Selon la Banque mondiale, qui leur consacre un chapitre spécial dans ses dernières prévisions économiques, les perspectives s’annoncent quand même difficiles en dépit de cette évolution significative. Sur ces 34 pays désignés «à bas revenus», 26 se trouvent en Afrique subsaharienne, entre autres, le Mali, le Niger, l’Érythrée, Madagascar ou encore la République démocratique du Congo. Aussi, 32 pays ont rejoint le groupe des économies dites «à revenu intermédiaire» depuis 2003, une mutation rendue possible grâce notamment à une croissance économique rapide.

Les pays exportateurs des hydrocarbures ou de métaux ont ainsi tiré profit des avantages du super-cycle des prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Les cours de l’énergie et des métaux ont en effet plus que triplé entre 2001 et 2011, alors que les prix des produits agricoles augmentaient de près de 150 %. D’autres pays ont pu profiter de la fin des conflits pour relancer leurs économies alors qu’une troisième catégorie de pays a tiré bénéfice de l’intégration commerciale régionale à l’instar de la Moldavie ou du Nicaragua, du Kenya, du Rwanda et de la Tanzanie.

Cependant, la dynamique de la réduction du nombre des pays pauvres à l’échelle mondiale a peu de chances de poursuivre à la même cadence, en référence aux estimations de la Banque mondiale.

En fait, «plus de la moitié des 34 pays toujours classés comme étant pauvres souffrent de situations de conflit, de violences ou d’instabilité. Une grande partie de ces pays sont aussi fortement dépendants de l’agriculture, ce qui risque d’aggraver les effets néfastes du changement climatique et ses conséquences sur leurs économies.

A cela s’ajoutent des niveaux d’endettement en hausse continue, le ralentissement de l’économie mondiale et la faiblesse des gouvernements locaux.

D. Akila