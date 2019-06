L’économiste Abderrahmane Mebtoul prévient : «Une longue transition conduira à la régression économique et sociale»

«Le temps ne se rattrape jamais en économie», partant de ce constat, Abderrahmane Mebtoul, économiste, prévient qu’une «longue transition conduira à la régression économique et sociale avec des réserves de changes tendant vers zéro, 79,8 milliards de dollars fin 2018, 62 milliards USD en 2019, 33,8 milliards USD en 2021 et entre 12 à 15 milliards de dollars courant 2022». L’universitaire, dans une analyse dont une copie nous été transmise, souligne également qu’«en dépit d’un ajustement budgétaire important, les déficits budgétaires et du compte courant extérieur demeurent élevés. Et appelle à un contrôle routinier des services de sécurité, la réhabilitation du contrôle de la société civile, du Parlement, de la Cour des comptes.

Egrenant les carences importantes observées, l’expert international cite «l’existence d’un décalage entre la planification budgétaire et les priorités sectorielles», «l’absence d’interventions efficaces dues à un morcellement du budget résultant de la séparation entre le budget d’investissement et le budget de fonctionnement», «des passifs éventuels potentiellement importants, des écarts considérables entre les budgets d’investissement approuvés et les budgets exécutés», «des longs retards et des surcoûts pendant l’exécution des projets».

Plus loin, l’universitaire rebondit sur les lacunes du système des investissements publics. Parmi elles, le Pr. Mebtoul cite «l’importance des coûts des projets, la préparation technique du personnel d’exécution et la qualité des projets qui sont généralement faibles et inégales, l’urgence qui accompagne la préparation de projet à cette échelle». Pour les solutions, l’universitaire propose de «restaurer à l’Etat sa vocation naturelle, le soumettre au principe d’efficacité conçu selon une démarche démocratique, la puissance publique dépendant trop des corporations rentières, ce qui conduit à un éparpillement et un accroissement des dépenses de l’Etat qui ne sont pas proportionnelles à leur efficacité». D’où, enchaîne-t-il, «l’urgence du renouveau du service public et l’optimalisation de l’effet de la dépense publique en introduisant plus de rigueur budgétaire passant par des institutions crédibles renvoyant à une gouvernance centrale et locale rénovée passant par une réelle décentralisation». S’agissant des défis, Pr. Mebtoul souligne que «le système financier algérien est actuellement dans l’incapacité d’autonomiser la sphère financière de la sphère publique, cette dernière étant totalement articulée à la sphère publique.

La totalité des activités quelles que soient leur nature se nourrissent de flux budgétaires c’est-à-dire que l’essence même du financement lié à la capacité réelle ou supposée du Trésor via la rente des hydrocarbures». Aussi, argumente-t-il, «pour éviter toute dérive, il y a urgence de la synchronisation de la sphère réelle et de la sphère financière, de la dynamique économique et de la dynamique sociale au sein d’une stratégie tenant compte des enjeux géostratégiques et de la transformation rapide du monde assistant à un bouleversement de la chaîne des valeurs mondiale posant cette question : dans quels segments de filières l’Algérie peut avoir un avantage comparatif pour résoudre le lancinant problème du chômage et éviter des tensions sociales».

Fouad Irnatene