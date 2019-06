Lutte contre la drogue : Deux neveux du terroriste Antar Zouabri arrêtés

Il s'agit en l’occurrence des nommés "Zouabri Mohamed Amine" et "Zouabri Sif Eddine", fils du terroriste abattu "Zouabri Ali" frère du terroriste abattu "Antar Zouabri".

Les deux criminels ont été arrêtés "en possession de 36 kilos de kif traité suite à une opération d’investigation et d’assaut des éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Moussa, wilaya d’Alger (1re RM)", a expliqué le MDN. Cette opération s’est, également, soldée par la saisie d’un véhicule et de cinq téléphones portables.

Par ailleurs, 67 kilos de kif traité ont été saisis à Oran et à Tlemcen par des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué le MDN. D’autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, lors d’opérations distinctes menées à Oran et Tlemcen (2e RM), 67,115 kilos de kif traité et 3,7 g de cocaïne et ont arrêté quatre narcotrafiquants.

A Ouargla (4e RM) et Bechar (3e RM), les Garde-frontières et les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 8.000 paquets de cigarettes et 2.400 litres de carburant destinés à la contrebande.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP ont arrêté samedi, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), douze orpailleurs et saisi trois camions, divers matériels et 900 g de TNT, tandis qu’un détachement de l’ANP et des éléments des Garde-frontières ont appréhendé 26 immigrants clandestins à Tlemcen et In Salah.