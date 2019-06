Conférence internationale du travail : M. Tidjani Haddam à Genève

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, prend part, aujourd’hui à Genève, aux travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail.

Le ministre sera à la tête d'une délégation tripartite de haut niveau comprenant des représentants du gouvernement, des travailleurs et des organisations patronales. Le programme de cette session sera marqué par la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail à laquelle prendront part plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement pour discuter des réalisations de l'organisation et des défis qu'elle doit relever, et dessiner les contours de ses stratégies futures, notamment en ce qui concerne le travail décent et la justice sociale. L'ordre du jour des réunions de la session comprend les rapports du directeur général, de la commission de la liberté syndicale et de la réforme interne de l'organisation, les questions issues des travaux de la Conférence internationale du travail, notamment les propositions liées aux défis et opportunités futurs du monde du travail ainsi que la méthode à suivre pour éliminer toutes formes de violence et de harcèlement auxquelles font face les travailleurs, ajoute-t-on de même source.

Le ministre prononcera, mercredi, une allocution au nom de l'Algérie lors des travaux de la plénière de la conférence et aura des discussions bilatérales avec ses homologues participants à la réunion, selon le ministère du Travail.