Conférence ministérielle sur la recherche : M. Tayeb Bouzid à Rome

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, prend part, à partir d’aujourd’hui à Rome, aux travaux de la 4e conférence ministérielle sur la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur, dans le cadre du "Dialogue 5+5". Le thème de cette conférence est dédié cette année au renforcement de la coopération dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur, "afin de promouvoir la croissance économique durable, l'inclusion sociale ainsi que la création de nouvelles opportunités pour les jeunes de la région occidentale de la Méditerranée". Lors de cette conférence, M. Bouzid "interviendra au nom de l'Algérie pour exprimer son soutien à cette initiative, de même qu'il procédera à la signature de la Déclaration de Rome", ajoute le ministère. Le plan de travail de cette déclaration vise "à renforcer le partenariat et la coopération scientifique et technologique entre les pays membres du ‘‘Dialogue 5+5’’, améliorer la coopération scientifique et technologique, promouvoir la création de nouvelles opportunités ainsi que la qualité de l'enseignement supérieur et à développer les activités dans les domaines de recherche prioritaires du ‘‘Dialogue 5+5’’ et secteurs de l'enseignement supérieur". Par ailleurs, sur les sept actions phares prévues par le programme d'action 2019-2020, "l'AIgérie coprésidera deux actions : l'une avec l'Italie sur le réseautage (renforcement du partenariat, du consortium et des initiatives de la Méditerranée occidentale par le financement de programmes européens et internationaux liés à la recherche, à l'innovation et à l'enseignement supérieur), et l'autre avec l'Espagne sur l'employabilité (comment créer de nouvelles opportunités pour les jeunes).