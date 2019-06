Chine : Xi Jinping au Kirghizstan et au Tadjikistan

Le président chinois Xi Jinping effectuera des visites d’Etat au Kirghizstan et au Tadjikistan du 12 au 16 juin, a annoncé hier le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, ont rapporté des médias locaux. M. Xi entamera du 12 au 14 une visite d’Etat au Kirghizstan et participera à la 19e réunion du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui se tiendra à Bichkek, capitale du pays, a indiqué M. Lu dans un communiqué cité par l’agence Chine Nouvelle. Le président chinois participera, également, du 14 au 16 juin, au 5e Sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), à Douchanbé, capitale du Tadjikistan, et effectuera une visite d’Etat dans le pays, a ajouté le porte-parole de la diplomatie. M. Xi est invité par le président du Kirghizstan Sooronbaï Jeenbekov et le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, a poursuivi la même source. Le président chinois Xi Jinping vient d’achever une visite d’Etat en Russie de trois jours (du 6 au 8 juin) où il s’est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine avant d’assister aux travaux du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. M. Xi s’est rendu en Russie dans le cadre d’une visite officielle à l’invitation du chef du Kremlin, durant laquelle les deux dirigeants ont convenu de donner une «nouvelle impulsion» à la coopération bilatérale.