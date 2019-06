Présidentielle au Kazakhstan : Arrestation de centaines de manifestants

Des centaines de manifestants ont été arrêtés hier au Kazakhstan où se déroulait la première élection présidentielle sans la participation de son historique autocrate Noursoultan Nazarbaïev, ont rapporté des médias. A l’occasion des plus importantes manifestations depuis trois ans dans cette ex-République soviétique d’Asie centrale, des policiers ont interpellé des centaines de personnes dans les deux premières villes du pays, Nur-Sultan et Almaty. Les Kazakhs se sont rendus aux urnes hier pour un scrutin anticipé inédit, le premier dans l’histoire de cette ex-République soviétique d’Asie centrale sans l’historique autocrate Noursoultan Nazarbaïev, démissionnaire, à la surprise générale, en mars. Près de 10 millions d’électeurs sont appelés dans les bureaux de vote, qui ont ouvert à 01H00 GMT et fermeront à 14H00 GMT. L’absence de Noursoultan Nazarbaïev ne signifie pas que le suspense sera de mise: son successeur désigné, le président par intérim Kassym-Jomart Tokaïev, est quasi assuré de l’emporter après avoir reçu le soutien du parti au pouvoir et de l’ancien président, qui conserve un rôle clé dans le système politique. Plusieurs manifestations ont émaillé la campagne électorale, provoquant une réponse sévère des autorités qui ont intensifié la répression contre les médias et les opposants dans les semaines précédant le vote. L’opposant le plus virulent, l’ancien banquier en exil Moukhtar Abliazov, a d’ailleurs appelé à des manifestations à travers le pays hier. Dans un communiqué, l’ONG Human Rights Watch (HRW) a expliqué que l’idée d’une transition politique était «une illusion» et mis en lumière la poursuite de violations des droits de l’Homme sous la présidence de M. Tokaïev. «Les autorités kazakhes interrompent de façon routinière aux protestations pacifiques, raflent de force les participants —leur attachant parfois les mains et les pieds— et les sanctionnent avec des amendes et des courtes peines d’emprisonnement», dénonce l’ONG.