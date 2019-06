Russie : Ligne directe avec les citoyens

Le Président russe Vladimir Poutine répondra en direct aux questions de ses concitoyens le 20 juin, lors de sa traditionnelle «Ligne directe» avec les Russes, qui pourront lui envoyer des messages via différents canaux de communication, a rapporté hier l’agence Sputnik. «La traditionnelle émission de questions-réponses avec Vladimir Poutine, appelée ‘‘Ligne directe’’, aura lieu le 20 juin à 12h00, heure de Moscou», a annoncé le service de presse du Kremlin. M. Poutine répondra aux questions de ses concitoyens enregistrées du 9 juin jusqu’à la fin de l’émission du 20 juin. Les réponses seront diffusées en direct par cinq chaînes de télévision et les trois stations de radio publiques. La première séance de questions-réponses de Vladimir Poutine remonte à décembre 2001. Le dirigeant russe avait alors reçu près de 400.000 questions. La conférence de 2013 avait duré une longueur record de 4 heures 47 minutes. En 2015, M. Poutine avait obtenu plus de trois millions de questions, et avait répondu à 74 d’entre elles en 3 heures et 57 minutes.