Iran - UE : Normaliser les relations

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé hier les pays européens à contribuer à ce que la situation des relations économiques avec l’Iran soit «normalisée», à la veille de la venue à Téhéran de son homologue allemand, Heiko Maas, ont rapporté des médias locaux.

S’exprimant devant des journalistes iraniens, M. Zarif a demandé aux pays européens de contribuer à ce que la situation des relations économiques avec Téhéran soit «normalisée», notamment après le durcissement des sanctions prises par les Etats-Unis à l’égard de l’Iran dans le sillage de leur retrait unilatéral de l’accord nucléaire, ont ajouté les mêmes sources. Le chef de la diplomatie iranienne a invité, également, les pays européens à changer leurs politiques vis-à-vis de la région et du dossier nucléaire iranien, ont poursuivi les médias locaux. «Les politiques de l’Europe dans notre région n’ont eu d’autre résultat que de produire des dégâts», a-t-il estimé, évoquant notamment la question de la vente d’armes à des pays de la région qui sont utilisées dans le conflit yéménite. Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, est attendu aujourd’hui à Téhéran. L’Allemagne est, avec la Chine, la France la Grande-Bretagne et la Russie, l’un des Etats encore partenaires de l’Iran dans le cadre de l’accord de Vienne depuis que les Etats-Unis ont décidé en mai 2018 de se retirer unilatéralement de ce pacte et de réimposer une batterie de sanctions économiques contre Téhéran. Aux termes de l’accord, Téhéran s’est engagée à réduire son programme nucléaire en échange de la levée d’une partie des sanctions économiques internationales qui asphyxiaient son économie. En mai, un an après le retrait américain, Téhéran a menacé de s’affranchir progressivement de l’accord de Vienne, à moins que ses partenaires, en particulier européens, ne l’aident à contourner les sanctions américaines. Téhéran a opposé vendredi une nouvelle fin de non- recevoir à l’idée défendue par le président français, Emmanuel Macron, d’un nouvel accord avec l’Iran qui viendrait élargir l’accord de Vienne en intégrant notamment des éléments qui limiteraient l’activité balistique de Téhéran ou sa politique de voisinage, que les Occidentaux jugent «déstabilisatrice».



Téhéran dévoile un nouveau système de défense antiaérienne



La défense iranienne a dévoilé, hier, son propre système de défense antiaérienne baptisé Khordad 15, fabriqué par des experts et des scientifiques iraniens, ont rapporté des médias locaux. La cérémonie de présentation de cet équipement s’est déroulée en présence du ministre de la Défense, le général Amir Hatami, et le commandant des forces de défense aérienne de l’armée iranienne, le général Ali Reza Sabbahi Farad, a indiqué l’agence Irna. Le ministre de la Défense a passé en revue à l’occasion les caractéristiques du nouveau système de défense antiaérienne dit avancé «15 Khordad», indiquant que ce système peut détecter des cibles telles que des avions de combat et des avions d’attaque à une distance de 150 km et des cibles à 120 km, a poursuivi la même source. Il a déclaré que la capacité du système consiste à détecter et à suivre 6 cibles simultanément, soulignant «la grande mobilité de ce système en mesure de se préparer à la guerre et d’entrer en opération en moins de 5 minutes». Le ministre de la Défense iranienne a soutenu, en outre, que le système est équipé d’un radar de scène avec la possibilité d’affrontement simultané avec plusieurs cibles et dispose de lanceurs indépendants utilisant un missile «Hunter 3». M. Hatami a assuré que le système mis en place peut engager efficacement des objectifs aériens dotés de capacités offensives élevées telles que des avions de reconnaissance, des bombardiers et des chasseurs tactiques, et qu’il est capable de détruire les objectifs de la croisière.