Violente agression d’une jeune fille à Annaba : Les deux suspects incarcérés

Deux jeunes hommes, soupçonnés d’être impliqués dans l'agression d'une jeune fille dans la ville de Annaba, et ce pour tenter de lui arracher son sac en la traînant sur la voie publique sur plusieurs mètres avec leur moto ont été arrêtés, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Les deux suspects, âgés d’environ 17 ans et originaires de la ville de Annaba, ont été arrêtés suite une enquête menée par les éléments de la septième Sûreté urbaine qui ont réussi à les appréhender à l’aide de caméras de surveillance et en mettant en œuvre tous les moyens d’investigations nécessaires, et ce dans les plus brefs délais, a précisé la même source. Consécutivement à l’agression dont elle a été victime, la jeune fille a été blessée au niveau du dos et des jambes, mais a reçu rapidemment les soins médicaux nécessaires dans le service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital Ibn Rochd de Annaba, alors que les deux suspects devraient comparaître devant le procureur de la République près le tribunal de cette même ville, une fois l'enquête terminée, a souligné la même source. La scène de l'agression subie par la jeune fille, traînée derrière la moto sur la voie publique sur plusieurs mètres, et qui s’est déroulée dans la soirée de jeudi, a été filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux suscitant une vague de colère et d’indignation parmi les citoyens.