Parc national d’El-Kala : Formation aux outils d’édition cartographiques

Pas moins de 34 éléments du parc national d’El Kala (PNEK) de la wilaya d’El Tarf ont bénéficié de trois cycles de formation consacrés aux outils d’édition cartographiques, inscrites dans le cadre du programme "Gouvernance environnementale et biodiversité" (GENBI), initié par le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement en partenariat avec l’Agence allemande GIZ, a-t-on appris, mercredi, auprès de la conservatrice du PNEK. Ce cycle de formation est axé sur les techniques de la délimitation géographique du PNEK, la cartographie des feux de forêts et celle du zoning du même site ainsi que la mise en page cartographique, la conception d’un Atlas géographique, a précisé, Mme Asma Bechainiya, soulignant que des exercices pratiques sur la base de données propres au parc d’ EKala ont ponctué ces formations. Elle a ajouté que ces stages de formations, encadrés par un expert algérien, oeuvrent à renforcer les capacités des cadres du PNEK ainsi que ceux des secteurs concernés partenaires, les forêts, les ressources en eau, les services agricoles, ceux de l’urbanisme et la protection civile notamment pour "la mise à jour de données par géo-traitement" à travers des outils d’analyse avancés. Cette formation, qui s’inscrit, aussi dans le cadre du système d’information géographique (SIG), a permis la réactivation de cet outil essentiel de gestion des données relatives à la biodiversité en vue d’une meilleure gouvernance des aires protégées, a-t-on noté, rappelant l’importance du PNEK en tant que "réservoir exceptionnel de trois écosystèmes marin, lacustre et forestier" et l’importance d’une exploitation "rationnelle" du site.