Zone humide Guerbez-Senhadja : Plus de 11.000 oiseaux migrateurs recensés

La Conservation des forêts de la wilaya de Skikda a recensé depuis le début de l'année pas moins de 11 570 oiseux migrateurs dans la zone humide de Guerbez Senhadja (Est de la wilaya), a-t-on appris samedi dernier du chef du bureau des espèces protégées de la chasse et des activités cynégétiques, Ahmed Bouzekri. Le nombre d'oiseux migrateurs, a-t-il dit, ne cesse de croître dans la zone Guerbez Senhadja depuis 2014, année où près de 7726 sujets ont été recensés, attribuant cette hausse "significative" aux nombreuses mesures prises par la Conservation des forêts pour lutter contre le braconnage, préserver le site contre toute forme de pollution ou d'agression. Ahmed Bouzekri a rappelé que du fait de l'extension urbaine dans cette zone et de la pollution environnementale, le nombre d'oiseaux migrateurs ecensés à Guerbez Senhadja était passé de 16.119 sujets en 2011 à 10.401 l'année suivante. La zone humide de Guerbès-Sanhaja accueille tout au long de l'année environ 230 espèces d'oiseaux parmi lesquelles 140 vivant exclusivement dans les zones humides, dont certaines sont considérées comme très rares à l'image du flamant rose, la spatule blanche, le héron pourpré, la huppe fasciée ou encore le goéland, a-t-il ajouté. S’étendant sur plus de 43 000 hectares à travers les communes d’El Marsa, Beni Azouz et Djendel jusqu'à Berahel, dans la wilaya d'Annaba, la zone de Guerbez Senhadja, répertoriée comme zone humide d'importance internationale en vertu de la convention de Ramsar, abrite neuf étendues d'eau couvrant plus de 2.580 hectares.