Mila : Aménagement de trois forêts récréatives

Une opération d’aménagement de trois forêts récréatives dans la wilaya de Mila sera "bientôt" lancée, a-t-on appris samedi de la direction des Forêts. Ces surfaces naturelles qui relèvent du domaine national forestier, sont situées dans la forêt de "Hammam Grouz" (9 ha) de la commune d’Oued El Athmania, la forêt "Lahfari" (5,22 ha) de la commune d’Ain Tine, ainsi que la forêt "Ras El Oued" (8,42 ha) de la localité "Tameda" de la commune Ahmed Rachedi, a indiqué à l’APS le chef de service du bureau de réhabilitation des produits forestiers auprès de la conservation des forêts, Oualid Mekhalif.

Ces surfaces forestières, réservées au divertissement et loisirs, ont été sélectionnées pour plusieurs facteurs, à savoir le panorama qu’elles offrent notamment des cascades d’eau, leur proximité du barrage Béni Haroun, ainsi leur nature montagneuse, a précisé la même source.

Les critères de sélection adoptés ont privilégié également la richesse végétale de ces zones forestières, les ressources animales et la nature du sol, favorable pour le camping, les randonnées pédestres et les activités scientifiques, a souligné le même responsable.

Ces atouts touristiques et économiques sont renforcés par l’emplacement de ces forêts récréatives près du réseau routier qui facilité l’accès, à l’instar de la forêt d’Ain Tine, située à proximité de la route nationale RN79, qui dispose de chemins de forestiers ainsi que de nombreuses sources d’eau, a assuré M. Mekhalif.

Il a également affirmé que le lancement des travaux d’aménagement de ces forêts est prévu "au cours de la prochaine saison estivale" en attendant l’attribution des permis d’exploitation aux investisseurs. La nature des travaux d’aménagement de ces espaces forestiers consistent en la réalisation d’une clôture, de mobilier urbain et l’installation de tours de vigie pour protéger la forêt et les touristes contre touts éventuels dangers, notamment les incendies, a-t-on encore noté.

Il s’agira également de l’ouverture de chemins forestiers, de l’installation de fontaines d’eau, de la pose de panneaux d’indication et de l’aménagement des allées et de divers espaces dédiés aux familles et aux enfants, entre autres.

La Conservation des forêts de la wilaya de Mila avait formulé une demande à la tutelle pour l’aménagement de deux nouvelles forêts récréatives dans les forêts "Ticoya" (commune de Teleghma) et "Timizar Betamentout" (commune de Tassadane Haddada) a révélé M. Mekhalif, notant que ce projet est en phase d’achèvement des démarches d’usage.