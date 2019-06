Grand angle : Et pourtant...

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres sont d’accord sur un point. Evoquant les situations de crise dans de nombreux pays, qui font l’actualité de la scène internationale, le chef de la diplomatie russe et le SG de l'organisation onusienne ont affirmé qu’« il n'y a pas de substitut aux moyens politiques et diplomatiques pour résoudre les crises» dans les Etats confrontés à des conflits. Sauf que ce discours n’est pas nouveau. En fait, il ne s’en trouvera plus un dirigeant dans ce monde qui prétendra le contraire, et ce, notamment, depuis le constat que la solution militaire, qui continue toutefois à avoir ses partisans, ne peut aboutir qu’à l’échec. L’option du recours à la force et de l’ingérence pour tenter de trouver une solution à un conflit, née souvent sans le sillage de revendications politiques non satisfaites, est désormais rejetée et dénoncée même par les parties au conflit. En fait, ces solutions extrêmes contribuent à la complexification des crises. Cela a été vérifié en Syrie où la multiplication des interventions étrangères a éloigné toute perspective d’un règlement à la crise. La Libye aussi qui n’a pas échappée à cette ingérence n’a pas fait exception à la règle. À telle enseigne que le vice-Premier ministre du gouvernement d’Union nationale reconnu par la communauté internationale, Ahmed Meitig, a mis à profit son déplacement aux USA pour dire à ses interlocuteurs que ce dont son gouvernement a besoin c’est «d'une aide diplomatique déterminée» et que les pays qui «s’ingèrent lourdement et fortement dans les affaires libyennes (…) restent à l’écart ». Au Soudan où la situation se complique également de jour en jour, c’est l’Union africaine (UA) qui a exhorté «les acteurs étrangers à éviter toute ingérence, alors que le pays est confronté à une conjoncture difficile et à de lourdes incertitudes politiques». Pourtant les parties auxquelles sont adressés ces appels demeurent sourdes. À moins que ces messages n’ont pas été suffisamment clairs (?)

Nadia K.