Syrie : 140 terroristes éliminés à Hama

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a annoncé samedi dernier que l'armée syrienne a éliminé les 6 et 7 juin plus de 140 terroristes lors des combats dans le gouvernorat de Hama, ont rapporté des médias locaux. Appuyés par les Forces aérospatiales russes, les militaires syriens ont réussi à éliminer les 6 et 7 juin plus de 140 terroristes et à détruire cinq chars, trois blindés, neuf pickups, un lance-roquettes multiple ainsi que deux mortiers, a indiqué le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Viktor Kouptchichine, Selon le général russe, cité par l'agence Spoutnik, ils étaient des centaines de terroristes à avoir attaqué les positions de l’armée gouvernementale syrienne près des localités de Jubbain et de Tall Malah dans le gouvernorat de Hama. M. Kouptchichine a affirmé, en outre, que des groupes armés opérant dans la zone de désescalade d’Idlib ont attaqué, vendredi, vers 10h45, les positions des troupes gouvernementales syriennes près de Kornaz et d’Al-Hamamiyat, dans le nord-ouest de la Syrie.