Galerie d’arts Nouar- Tayeb à Sidi Bel-abbès : 20 artistes exposent

Une exposition collective d’arts plastiques a été ouverte samedi dernier à la galerie d’arts "Nouar Tayeb" de Sidi Bel-Abbès avec une participation de plus de 20 artistes. Organisée à l’occasion de la Journée nationale de l’artiste célébrée le 8 juin de chaque année, cette exposition vise à mettre en valeur des tableaux et oeuvres de divers styles et écoles d'arts, a indiqué l'artiste plasticien, Djamel Rouis, représentant du groupe des plasticiens libres de Sidi Bel-Abbès. Cette exposition collective constitue un trait d’union entre plasticiens autodidactes et professionnels au niveau local et national et une occasion de mettre en exergue différentes toiles, a-t-il souligné. En marge de cette exposition de deux semaines, organisée à l’initiative de la direction locale de la culture, le grand plasticien Hadj Moulay Mohamed de Sidi Bel-Abbès a été honoré. Tout heureux, il a déclaré à l’occasion de cet hommage que l’exposition d’arts plastiques collective est un important espace de rencontre entre artistes anciens et jeunes pour échanger les expériences, affirmant que l’artiste se développe et améliore sa créativité à travers sa participation à ce genre d’expositions. La célébration de la Journée nationale de l’artiste a été également marquée par une réception à la salle de cinéma "Amarna" en présence des autorités locales en l’honneur d’un grand nombre d’artistes de la wilaya, à l’instar du réalisateur Abdellah Mohamed qui a décroché le prix de la critique au Festival du cinéma à Madagascar, la poétesse Racha Derriche qui a remporté le prix du roi Fahd en Arabie saoudite en 2019 et la troupe du ballet de Sidi Bel-Abbès qui a eu le premier prix au festival international de danse populaire en Portugal.