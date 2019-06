L’entrefilet : Patrimoine en séminaire

Le pli est apparemment pris à travers plusieurs wilayas du pays. À Aïn Defla, un séminaire national sur le patrimoine algérien se tiendra « avant la fin de l’année en cours », a annoncé samedi le directeur de la Culture de la wilaya. Des communications seront données par des chercheurs et des spécialistes de renom lors de cette rencontre dont l’objectif essentiel est de faire connaître les différentes facettes du patrimoine national et les moyens de le protéger, a précisé Hasnaoui Mahmoud en marge d’une cérémonie organisée à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année. Evoquant les musées, il a mis l’accent sur le rôle de premier plan qu’il joue dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel, qualifiant ces établissements de "mémoire collective". "Le musée a une mission de service public et c’est pour cette raison qu’il a un rôle de conservation, mais aussi un rôle social en matière d’éducation, d’inclusion et de cohésion sociale", a-t-il soutenu. S’exprimant, par ailleurs, sur le programme mis en place par la direction de la Culture en prévision de la saison estivale à Aïn Defla, M.Hasnaoui a fait état de "riches activités", comportant notamment des concerts de musique ainsi que des festivals du rire, signalant que des contacts ont été noués avec nombre d’artistes en vue d’animer les concerts en question. Des ateliers pédagogiques et ludiques au profit des enfants, ainsi que des rencontres figurent dans le programme mis en place à l’occasion de la saison estivale, a-t-il ajouté. De nombreux artistes de la wilaya ont été honorés dans une ambiance empreinte de joie et de convivialité à l’occasion de la célébration de la Journée de l’artiste abritée en fin d’après-midi par le musée communal de Aïn Defla.

R. C.