Exposition de photographies sur la musique andalouse : une musique citadine séculaire

L’histoire de la musique classique, en général, et de la musique andalouse, en particulier, est le sujet d’une exposition de photographies qui se tient à la salle Ibn Khadoun d’Alger.

Le riche patrimoine culturel et historique de cette musique séculaire est mis en exergue au grand bonheur des mélomanes et chercheurs en musique.

Le visiteur de cette exposition aura à apprendre beaucoup de choses sur l’histoire de cette musique et ses origines. À commencer par l’époque médiévale avec des présentations de personnalités mythique de la musique arabo-andalouse avec certains figures de proue comme le virtuose Zeryab.

L’exposition propose également des portraits et des biographies pour découvrir les doyens de la musique classique en Algérie, depuis le XIXe siecle et à travers les différentes écoles de l’andalous en Algérie, avec notamment la plus notoire celle de Tlemcen. En effet, l’ex-capitale des Zianides a enfanté beaucoup de maitres de musique andalouse à l’exemple d’El Hadj El Ghafour ou encore Abdelkrim Dali, connu essentiellement par ses noubas et sa mythique chanson «Zeynou n’har l’Aïd ». L’école de l’Est est représentée par la ville de Constantine, capitale culturelle millénaire et fief du Malouf, avec notamment le grand maitre El Hadj Mohamed Tahar Ferguani. L’exposition propose également des biographies détaillées de Cheikh Sadek Lebdjaoui ainsi que celles des maitres de l’école d’Alger, connue sous le nom de la «Sanaà » avec notamment Mohamed Fekhardji, Cheikh Larbi Bensari, Mohamed Bentaffahi, Abdenour Bentobal ou encore le Cheikh El Hadj Mahieddine Mahfoudh de Blida.

Véritable immersion dans l’univers de cette musique ensorcelante, très appréciée par les citadins et dont l’apprentissage se fait dès la tendre enfance pour les garçons et les filles à la découverte de plusieurs instruments de musique, l’exposition fait halte sur l’histoire des instruments de musique utilisés dans un orchestre andalous. Etant l’âme de cette musique, le luth est présenté avec des explication sur les différents genres, son historique et son évolution à travers les siècles et les cultures.

Kader Bentounès