Finale de la coupe d’Algérie de football : Une grande fête

Composition des équipes

CR Belouizdad : Si Mohamed, Zeroual, Nessakh, Keddad, Bouchar, Balegh, Bechou, Sayoud, Tariket, Selmi, Djerrar

Entraîneur : Abdelkader Amrani

JSM Béjaïa : Aloui, Meddour, Khellaf, Belmessaoud, Zenasni, Niati, Bensayah, Allali, Mokhtar Chérif, Djelloul, Baïteche

Entraîneur : Moez Bouakaz.

Le trophée a été remis au CRB par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderaouf Bernaoui, avec à ses côtés le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. Dans un match serré, le CRB a réussi à débloquer la situation par l’entremise de son maître à jouer Amir Sayoud, auteur de l’ouverture du score dans le dernier quart d’heure de jeu, profitant d’une jolie remise de Bousliou, entré en cours de jeu, après moult tentatives infructueuses belouizdadies (76’). Sayoud rendra la monnaie au jeune talentueux Bousliou en lui offrant sur un plateau une balle qui lui a permis de doubler intelligemment la marque, assurant ainsi la Coupe d’Algérie à la formation belouizdadie (90’+5). Excellent coaching de l’expérimenté Abdelkader Amrani, qui, sur le plan personnel, remporte son 4e trophée après ceux réalisés avec le WAT, l’ASO et le MOB. On ne manquera pas de signaler le but inscrit par Niati, au moment où le score était de zéro partout, injustement refusé aux Béjaouis par l’arbitre Saidi, prétextant une faute préalable de Baitèche, auteur d’un retourné acrobatique, pas du tout dangereux et loin des défenseurs belouizdadis (74’). On peut dire que c’était peut-être le tournant du match. Cela sans enlever le mérite du Chabab de remporter cette coupe d’Algérie haut la main après avoir eu la maîtrise du jeu et dominé dans l’ensemble les débats.

Le Chabab s’est présenté avec le onze suivant : Si-Mohamed, Zeroual (Boulekhoua 81’), Nessakh (cap), Keddad, Bouchar, Rariket, Djerrar (Hais, 87’), Selmi, Balegh, Sayoud et Bechou (Bousliou, 65’). La JSMB a évolué avec l’équipe suivante : Aloui, Khellaf N. (Zaâmoum, 89’), Zenasni (Khellaf O., 62’), Maddour, Allali, Belmessaoud (cap), Daouadji, Niati, Baitèche, Mokhtar et Bensayah (Khazri, 84’). La première période a été dans l’ensemble équilibrée, même si c’est le Chabab de Belouizdad qui avait une possession de balle bien supérieure à celle de la JSM Béjaïa. Cette dernière, bien en place, avec un bloc bas, a fermé toutes les issues et a compliqué les choses à l’équipe adverse qui n’a pas réussi à se transcender, malgré la présence en son sein de joueurs de grande qualité tels les Sayoud, Djerrar, Nessakh, Selmi et autres. Les poulains de Moaz Bouakaz étaient très bien organisés, disciplinés et bien concentrés durant tout le premier half. Ce qui leur a permis de tenir tête au CRB, qui n’a pas réussi à trouver les solutions offensives pour percer le solide bloc défensif béjaoui, qui a réduit les espaces dans son camp. Le pensionnaire de la Ligue 2 a procédé par contres ; toutefois, le milieu de terrain et l’arrière-garde belouizdadis n’ont rien laissé passer. Une seule réelle occasion de but est à mettre à l’actif de l’équipe de Laâquiba en première mi-temps, œuvre de Bechou, qui, d’un puissant tir à hauteur de la surface de réparation, oblige Aloui à faire étalage de tout son talent pour repousser la balle. Djerrar, à l’affût, mais en position de hors-jeu, récupère le ballon et le met au fond des filets.

Un but justement refusé par l’arbitre Saidi (23’). Le second half n’a pas vraiment été différent du premier. La chaleur n’a pas permis aux joueurs des deux camps de s’exprimer pleinement, malgré leurs efforts soutenus et un engagement total.

La joie était grandiose dans le camp belouizdadi et dans les fiefs du club, qui ont longuement fêté cet autre sacre qui vient enrichir le palmarès du CRB. La tristesse se lisait sur les visages des Béjaouis qui n’ont pas démérité et qui ont quitté le terrain après la remise des médailles sous les applaudissements de leurs fans, mais aussi du public belouizdadi.

Le président du Chabab, Saïd Allik, et l’entraîneur, Abdelkader Amrani, ont été longuement applaudis par les supporters du CRB, qui leur sont reconnaissants pour tout ce qu’ils ont apporté au Chabab depuis leur venue. Malgré la défaite, on ne peut qu’applaudir le fair-play affiché par les dirigeants, staff technique et joueurs de la JSMB, qui pourtant se sont vu refuser un but valable, qui leur aurait permis de mener au score et de peut-être remporter cette coupe d’Algérie. Bravo au Chabab qui, après une saison pénible et difficile, a réussi à se maintenir dans un premier temps, et de remporter la Coupe d’Algérie par la suite.

Mohamed-Amine Azzouz