Association Erissala :Quand le bénévolat devient sacré

Générosité, altruisme, accueil, soutien aux démunis sont des valeurs qui prennent pleinement leur sens chaque jour. Parce que l’engagement de l’Association Erissala tout au long du mois du ramadan avait aussi pour objectif de rompre l’isolement, cette association caritative a multiplié les actions au profit des familles nécessiteuses pour leur permettre de passer l’aïd-el-fitr dans les meilleures conditions possibles

Créée en avril 2015 et basée à El-Biar est très active à longueur d’année. Mais elle s’illustre de par l’organisation d’iftars collectifs chaque Ramadan en fournissant quotidiennement aux gens de passage près de 850 repas chauds et consistants à l’heure du Adhan, mais aussi la distribution de colis alimentaires à ceux qui ne peuvent pas ou n’ont pas le temps de s’attabler.

Selon le responsable de cette association, environ 300 couffins alimentaires ont été distribués pour la même occasion à des familles dans le besoin. Des kits contenants des produits alimentaires nécessaires pour le mois sacré.

Toutefois le programme de solidarité de cette dernière a touché plusieurs activités durant ce mois sacré à savoir une cérémonie de circoncision collective au profit de 50 orphelins, et une visite de la maison de retraire de Notre dame d’Afrique pour un Iftar collectif et la distribution de denrées et autres produits.

En somme, ils sont présents à chaque événement majeur ou fête religieuse, que ce soit à l’occasion de l’Aïd-el-fitr ou l’Aïd-el-adha, la rentrée scolaire, ou autre...

L’association carbure essentiellement grâce au travail acharné des jeunes bénévoles, pour la plupart étudiants, qui veulent participer pleinement à aider les personnes fragilisées par la pauvreté et à leur redonner le sourire.

Des efforts sont fournis également par des particuliers pour la collecte de dons en vue d’assurer des trousseaux vestimentaires pour la fête de l’Aïd.

Les autorités publiques ne sont pas en reste de ces actions de solidarité. En effet, le maire de la commune d’El-Biar s’implique particulièrement à aider cette association en leur apportant soutiens financier et moral.

Grâce à cet élan de solidarité qui se forme progressivement un peu partout à travers le pays, l’appel à la générosité est de rigueur notamment pour venir en aide aux nécessiteux et plus particulièrement aux enfants.

S. B.