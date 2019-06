Béchar : solidarité tous azimuts

Bien plus qu’au début et au cours du mois sacré du ramadhan, les actions de solidarité en tous genres ne cessent de se poursuivre, à l’occasion des fêtes de l’Aïd-el-fitr et au profit des plus démunis, des veuves et orphelins ainsi que des personnes hospitalisées. C’est ainsi que le premier responsable de la wilaya de Béchar poursuit ses visites auprès des familles des victimes du crash de l’avion militaire de Boufarik, une occasion de leur apporter de la joie, du réconfort et un soutien moral, accompagnés d’une certaine aide financière et de présents en cette circonstance, où l’absence des proches disparus se fait le plus ressentir. Une entreprise que le wali de Béchar mène également auprès des Moudjahidine et victimes de la guerre d’indépendance. La sûreté de wilaya, elle, n’a également point lésé sur les moyens mis en place pour divers élan de solidarité.

Après les tentes d’el-Iftar au profit des conducteurs, c’est d’abord plusieurs retraités de ce corps de sécurité qui ont été gratifiés par le Chef de Sûreté de wilaya, dont un ex. commissaire de police, âgé actuellement de 100 ans. Une femme commissaire se sera aussi vue honorée en cette occasion, en raison de la disparition cruelle de son époux lors du crash de l’avion militaire de Boufarik. Enfin, en cette fin du mois sacré du ramadhan, c’est dans une grande ambiance de fête qu’une opération de circoncision a été organisée au profit des enfants des fonctionnaires de police. Des actions similaires de solidarité se poursuivent en cette heureuse occasion par différentes associations caritatives (Associations d’aide aux malades, Kafil-el-Yatim, etc.) et qu’elles mènent auprès des familles concernées, parallèlement à des visites auprès des patients de l’hôpital « Mère-Enfants » Mohamed Boudiaf, en vue d’apporter une lueur d’espoir et un sourire à ces personnes privées de leur présence auprès de leurs familles.

Les centres d’aide aux enfants orphelins, des sourds-muets ainsi que des attardés mentaux auront également fait l’objet de visites de la part de ces citoyens et même de citoyens, tous chargés de cadeaux, mais surtout venus tenter de graver un sourire sur leurs lèvres. Connue pour être une région hospitalière, la région de la Saoura et au même titre que les autres régions du pays, œuvre amplement dans des élans de solidarité, notamment en des circonstances pareilles.

Ramdane Bezza