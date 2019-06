GAM Assurances : Privilégier la stratégie de proximité

GAM Assurances étend son réseau et se rapproche davantage de ses clients avec l’ouverture de plusieurs nouvelles agences commerciales à Alger, avec deux premières ouvertures à Dely Brahim et Hussein Dey, qui seront immédiatement suivies par les communes de Koléa et Boudouaou, Tipasa et Boumerdès, Cherchell, Oued Alleug et Bordj Bou Arreridj, afin de couvrir les besoins de ces régions et permettre aux habitants de ces communes d’accéder plus facilement aux prestations de la GAM Assurances, des offres adaptées en termes d’assurance pour les particuliers et les entreprises. Ces nouvelles ouvertures s’inscrivent dans la stratégie de proximité et d’extension du réseau tracé par l’assureur afin de répondre aux besoins de ses clients sur l’ensemble du territoire national, GAM Assurances compte plus de 206 agences dans tout le pays.