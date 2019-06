Chine - Russie : Renforcer la coopération énergétique

La Chine et la Russie se sont engagés vendredi à approfondir leur coopération dans le domaine énergétique et à améliorer l’environnement commercial pour la coopération des entreprises du secteur.

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont promis de fournir un soutien politique à cette coopération, lors de leur présence à un forum commercial bilatéral sur l’énergie. En tant que partenaires de coordination stratégique et globale, la Chine et la Russie entretiennent une coopération accrue dans tous les domaines, ce qui favorise fortement le développement et la revitalisation communs des deux pays, a déclaré M. Xi. Qualifiant la coopération énergétique de «la plus importante, la plus fructueuse et la plus étendue» dans le domaine de la coopération bilatérale, M. Xi a souligné que la coordination étroite entre les deux parties a joué un rôle positif dans la sauvegarde d’un ordre énergétique international équitable, juste, raisonnable et ordonné. La Chine et la Russie ont de vastes perspectives et un potentiel énorme en matière de coopération dans le secteur énergétique, a affirmé le président Xi.

Il a exprimé sa volonté de «travailler avec le président Poutine pour diriger et encourager nos gouvernements dans la création d’un environnement commercial encore meilleur pour nos entreprises et la fourniture d’un soutien politique plus complet».

De son côté, M. Poutine a rappelé que le forum sur le secteur de l’énergie avait été lancé conjointement par M. Xi et lui-même l’année dernière, en tant que plate-forme permettant aux deux parties d’explorer une coopération en expansion dans les domaines du pétrole et du gaz naturel, de l’énergie électrique et des énergies renouvelables. La coopération énergétique fait désormais partie intégrante du partenariat de coordination stratégique et global entre la Russie et la Chine, et constitue le domaine de coopération bilatérale qui connaît la croissance la plus rapide, en plus d’être mutuellement bénéfique, a souligné M. Poutine. Les deux pays ont fait des progrès positifs dans la coopération énergétique en termes de construction d’infrastructures, de commerce et de recherche et développement technologiques, a indiqué le président russe, ajoutant que d’importants oléoducs ou gazoducs et d’autres projets de coopération majeurs progressaient comme prévu. «Le gouvernement russe améliorera les lois, réglementations et politiques concernées, pour créer un environnement de marché favorable pour les entreprises étrangères qui souhaitent investir et opérer en Russie», a-t-il aussi déclaré.