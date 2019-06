Inégalités sociales : Réduire le fossé

Les ministres du Travail des pays du G7 ont lancé, vendredi à Paris, dans un communiqué, «un appel à l’action pour la réduction des inégalités sociales dans le monde». «C’est un appel à l’action contre les inégalités sociales et à la protection des travailleurs», a commenté la ministre française Muriel Pénicaud, citée par des médias. Mme Pénicaud qui s’exprimait à l’issue d’une journée avec ses homologues des Etats-Unis, du Canada, du Japon, d’Allemagne, du Royaume-Uni et d’Italie, ainsi que des représentants des grandes institutions et des partenaires sociaux, a estimé que «ce qui compte, c’est la continuité dans le temps».

«Renforcer la coopération multilatérale pour plus de justice sociale», «soutenir l’accès universel à une protection sociale adaptée aux mutations du travail», «préparer les individus aux transformations numériques» et «assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes», ont été au menu de cette rencontre. Alors que l’Organisation internationale du travail (OIT) fête ses 100 ans, les ministres appellent «les organisations internationales, notamment l’OIT et l’OCDE, à améliorer leur coordination pour intégrer davantage les normes internationales du travail». Ces organisations sont invitées à se rencontrer régulièrement pour faire un point d’étape sur leur action dans ce domaine. Paris souhaite que les programmes ou recommandations des organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OMC, OCDE) prennent davantage en compte les droits des travailleurs et n’envoient pas des messages contradictoires aux pays les plus vulnérables. La présidence française du G7, axée sur la lutte contre les inégalités, se conclura par le sommet de Biarritz du 24 au 26 août.