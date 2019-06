Insécurité alimentaire : La catastrophe africaine

Environ 23,3 millions d’habitants de six États membres de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) sont confrontés à une situation de crise de sécurité alimentaire, a déclaré vendredi le secrétaire adjoint à l’intégration régionale du secrétariat de la SADC, Thembinkosi Mhlongo.

«Les données disponibles pour 2018-2019 concernant la situation de sécurité alimentaire régionale dans la SADC ne sont pas encourageantes», a alerté M. Thembinkosi, cité par des médias.

Le responsable, qui s’exprimait à Windhoek, lors d’une réunion conjointe des ministres de la SADC en charge de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, des Pêcheries et de l’Aquaculture, a également fait savoir que près de 43,7 million de personnes de 8 pays membres de la SADC se trouvent dans une situation de sécurité alimentaire «tendue». «Ce chiffre se base sur la classification intégrée des niveaux de sécurité alimentaire qui mesure selon une échelle en 5 niveaux. Le niveau 5 représentant une situation de catastrophe ou de famine, le niveau 4 une situation d’urgence, le niveau 3 une crise et le niveau 2 une situation tendue», a-t-il précisé.