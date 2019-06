Médias : Une présentatrice à intelligence artificielle

L’agence de presse chinoise Xinhua et son homologue russe TASS ont conjointement lancé, vendredi à Saint-Pétersbourg, la première présentatrice de nouvelles à intelligence artificielle parlant russe en vue de célébrer le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. Le personnage à intelligence artificielle, développé et soutenu par Sogou, moteur de recherche et société d’intelligence artificielle chinois, a été dévoilé en présence du président de Xinhua, Cai Mingzhao, et du directeur général de TASS, Sergueï Mikhailov, lors du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

La présentatrice de nouvelles à intelligence artificielle a été conçue avec précision sur la base des caractéristiques d’une employée de l’agence TASS, notamment sa voix, la forme de ses lèvres et les expressions de son visage après des études de réseaux neuronaux. «L’avantage de la présentatrice à intelligence artificielle est qu’elle est capable d’ajuster la forme de ses lèvres, ses mouvements et ses expressions faciales en fonction de ce qu’elle lit, et elle continuera à améliorer ses capacités de présentation par un apprentissage continu. Plus elle travaillera longtemps, plus ce qu’elle offrira sera précis», a souligné M. Cai. De son côté, M. Mikhailov a déclaré que la présentatrice à intelligence artificielle était un grand succès et qu’il espérait renforcer sa coopération avec Xinhua dans le domaine de l’intelligence artificielle et d’autres secteurs.

Dans ses efforts pour combiner les technologies de l’intelligence artificielle et la diffusion de nouvelles, Xinhua a déjà lancé précédemment des présentateurs et présentatrices à intelligence artificielle pour les spectateurs de langue chinoise et anglaise.