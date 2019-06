Exposition aux substances toxiques : L’inaction du Canada pointée du doigt

Un rapporteur de l’ONU a pointé du doigt «l’inaction» du Canada à l’égard de l’exposition aux substances toxiques des activités des entreprises. «L’inaction du gouvernement canadien face aux risques incontestables et aux injustices découlant des effets cumulatifs de l’exposition aux substances toxiques est une tendance répandue», a déclaré Baskut Tuncak, rapporteur spécial sur les incidences sur les droits humains de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des déchets dangereux.

Lors d’une conférence à l’issue de sa mission dans le pays nord-américain, M. Tuncak a précisé que les peuples autochtones, les pauvres, les enfants, les personnes âgées, les travailleurs et les personnes handicapées «sont exposés à de graves risques d’impacts sur leurs droits humains, aggravés par une incapacité générale d’accès à la justice à laquelle le Canada devrait remédier «. Il a affirmé à cet égard avoir eu des entretiens avec les représentants des communautés touchées par des expositions toxiques qui, selon lui, «portent atteinte à leurs droits humains».

Présentant ses conclusions préliminaires, M. Tuncak a souligné le «retard» dans l’assainissement de dix tonnes de mercure qui remonte à 50 ans et qui continuent d’empoisonner les Premières Nations du Nord-Ouest de la province de l’Ontario. Il n’a pas manqué toutefois de souligner que le Canada «a fait des progrès importants» en la matière, estimant que ce pays dispose de «la capacité financière et technique d’être sur la voie du développement durable».

D’autre part, l’expert international a déploré que «le parlement canadien n’ait pas encore mis en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par voie législative, malgré les engagements répétés du gouvernement». Le rapporteur onusien présentera ses conclusions et recommandations devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.