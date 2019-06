Festival Cinéma Vert : L’Algérie à Redeyef

Une quinzaine de films issus de onze pays dont l’Algérie sont au programme de la première édition du Festival environnemental "Cinéma Vert", prévue du 12 au 16 juin dans la ville tunisienne de Redeyef, rapporte la presse locale.

Des longs et courts métrages documentaires de Tunisie, de France, d’Espagne, d’Allemagne, d’Indonésie ou encore du Canada, traitant de thématiques écologiques comme le réchauffement et la pollution, sont au menu de cette première édition qui s’ouvrira par la projection de deux documentaires tunisiens consacrés à la pénurie d’eau. Organisé par la Fédération tunisienne des ciné-clubs (FTCC) et la Maison de culture Youssef Ben Ahmed, le Festival environnemental "Cinéma Vert" se veut un lieu de diffusion de la culture environnementale et d’échange sur les questions écologiques, selon ses promoteurs.