Nouvel ouvrage de Mohamed Bedjaoui : Un récit passionnant

Le deuxième édition de cet ouvrage référence vient de prendre place sur les rayons des librairies. L’auteur, Mohammed Bedjaoui. qui était docteur en droit et diplômé de sciences politiques, devint, après l'indépendance du pays, successivement ministre, ambassadeur, président du Conseil constitutionnel et président de la Cour internationale de justice de La Haye.

La substance de ce livre a été savamment résumée en quatrième de couverture : « Je n'éprouve nul besoin de recourir à la magie de la "boule de cristal" pour explorer le tumulte du temps passé. La mémoire de mon enfance saccagée est en effet toujours restée vive et douloureuse. Le périple, que je veux sobre et retenu, effectué aujourd'hui sur les crêtes de ma mémoire, me renvoie entièrement et sans difficulté mon identité, marquée par une enfance démunie. Elle se résume dans une image, celle d'un enfant qui a pleuré pour avoir en vain réclamé un morceau de pain pour tromper sa faim. Rien n'efface cette image identitaire, toujours prégnante. toujours envahissante. Pas même d'avoir, maintes fois depuis lors, si bien goûté pourtant aux multiples festins de la vie. Lorsque la Révolution armée commença le V novembre 1954. j'avais 25 ans... Je ne savais pas et je ne sais toujours pas manier une arme à feu. J'expose ici comment j'ai essayé de remplir mon devoir. Simplement, à hauteur d'homme. Avec ses lumières et ses ombres... ».

Mohammed Bedjaoui commence ainsi son passionnant récit de nombre de séquences importantes de cette Révolution qu'il servit. Il était particulièrement qualifié pour narrer authentiquement ces événements dont il fut témoin ou acteur. Il était en effet le conseiller juridique du Gouvernement provisoire (GPRA), le chef de cabinet du président Ferhat Abbas qui dirigeait ce Gouvernement, le compagnon fidèle du Dr Ahmed Francis, l'ami de Abdelhamid Mehri et le serviteur zélé de nos leaders à la Conférence d'Evian.

Placé ainsi à de hauts niveaux de responsabilités par les hommes et les circonstances, il était l'un des rares à pouvoir relater en toute vérité, au public d'aujourd'hui, tout le vécu authentique de nombre de grands événements qui jalonnèrent la guerre de libération nationale.»

Une révolution à hauteur d’homme aux éditions Chihab, 380 pages, prix : 1.400 DA