Grand angle : Un dossier gênant

Face au « plan du siècle » que veut imposer le locataire de la Maison blanche au Proche-Orient, que peuvent bien faire les palestiniens. En l’état actuel pas grand-chose. La compromission de certains « ténors » arabes dans ce fait accompli est- elle que les derniers sommets de Djeddah et au-delà des mots n’ont apporté aucun soutien effectif à cette cause qui a toujours constitué le socle de l’action arabe. L’organisation panarabe n’a d’ailleurs même pas réussi un consensus autour d’un minium syndical comme la proposition de boycotter les pays ayant transféré leurs représentations diplomatiques de Tel-Aviv vers al Qods occupée. Trop occupés à scruter l’horizon du Golf persique, et à s’écorcher vifs sous d’autres cieux, certains pays arabes s’empressent de jeter des ponts avec l’ennemi commun et bien décidés à en finir et au plus vite avec la question palestinienne devenue trop gênante avec les nouveaux enjeux géopolitiques de la région. Normalisation contre protection américaine, a remplacé le sacro saint principe « paix contre la terre ». Au silence arabe et international sur les massacres au quotidien commis par l’armée d’occupation israélienne, le coup de grâce vient d’être donné par l’ambassadeur américain qui a clairement béni la politique d’expansion israélienne. David Friedman, a affirmé qu’Israël a le droit d’annexer « une partie de la Cisjordanie occupée. « Sous certaines circonstances (...) je pense qu’Israël a le droit de conserver une partie, mais pas toute, de la Cisjordanie », territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Dans une interview publiée hier dans le quotidien américain New York Times. L’ambassadeur US a souligné que « la dernière chose dont le monde a besoin c’est d’un Etat palestinien défaillant entre Israël et la Jordanie ». Soutenant avec ferveur les colonies israéliennes, M. Friedman a également déclaré que le plan de paix américain était destiné à améliorer la qualité de vie des Palestiniens, mais sans procurer de « résolution permanente du conflit ». La colonisation par Israël de la Cisjordanie occupée et d’al Qods annexée, pourtant illégale au regard du droit international, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967. Plus de 600.000 colons israéliens se livrent à une chasse à l’homme de près de trois millions de Palestiniens. Lors de la campagne pour les législatives d’avril, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait promis, en cas de réélection, d’annexer des colonies israéliennes en Cisjordanie appelée également « peau de léopard » en référence au nombre d’implantations israéliennes existantes. Washington vient de lui délivrer le blanc-seing.

M. T.