Commerce interafricain : Renforcer les échanges

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a participé à la 8e réunion des ministres du Commerce (AMOT) des Etats membres de l'Union africaine les 7 et 8 juin à Addis-Abeba (Ethiopie).

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'application de la feuille de route pour la finalisation des travaux en suspens en relation avec les négociations de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et ce, dans la perspective de la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement africains, prévu le 7 juillet à Niamey (Niger), au cours duquel il sera procédé au lancement de la phase de mise en œuvre de la ZLECAf.

Lors du Sommet de Kigali tenu en mars 2018, les Etats membres de l'Union africaine signataires de l'Accord portant création de la ZLECAf ont donné un signal fort pour la consolidation et le renforcement des échanges commerciaux intra-africains dans l'objectif de la création d'un marché africain unique. La zone de libre-échange continentale africaine, offre un espace très dynamique constitué d'un marché de plus de 1,2 milliard de personnes qui représente environ 2.500 milliards de dollars de PIB cumulé.

En effet, entre 1990 et 2017, les échanges commerciaux de la région (importations et exportations de biens et de services) est passée de 53% à 67% du PIB. La mise en place de ZLECAf permettra l'amplification du potentiel de transformation économique des pays africains, stimulera le commerce intra-régional et l'attractivité des investissements directs étrangers tout en facilitant la création de chaînes de valeur régionales.

Pour ce faire, il est prévu dans le cadre de cette zone, une élimination progressive des droits de douane et des obstacles non tarifaires sur le commerce intra-africain et une ouverture des secteurs de services, ce qui favorisera une fluidité dans les échanges intra-africains et permettra de répondre aux demandes croissantes du marché africain en matière de marchandises et de services produits par des pays africains. Les réunions des différentes institutions de négociation de la ZLECAf œuvrent actuellement pour la finalisation des mécanismes et des modes opératoires permettant la concrétisation de la mise en œuvre de cette zone de libre échange africaine.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la 8e réunion ministérielle, dont l'ordre du jour consiste en l'adoption, par les ministres africains du Commerce, des résultats et des recommandations issus des travaux des organes de négociation de la ZLECAf, à savoir, le Forum de négociation et les Hauts fonctionnaires.

L'objectif principal escompté de cette réunion ministérielle consiste en l'adoption des instruments techniques permettant le lancement effectif de la Zone de Libre Echange.