Libye : Les américains sont-ils avec le gouvernement al-Sarraj ?

Les Usa ont-ils changé de position sur le dossier libyen et sur la capacité du gouvernement d’union nationale à mettre un terme au chaos dan lequel se trouve le pays depuis la chute de l’ancien régime ? Les déclarations du vice-Premier ministre du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, Ahmed Meitig, qui a affirmé à l’issue de son déplacement à Washington avoir reçu des garanties quant au soutien des Etats-Unis peuvent le laisser penser. « Avant de venir ici, il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles les Etats-Unis ne soutenaient pas notre gouvernement », a reconnu Ahmed Meitig après des entretiens avec le département d’Etat et des parlementaires américains. Et d’affirmer à des journalistes que le doute est levé. « Je rentre à la maison avec un message différent: les Etats-Unis nous soutiennent en tant que gouvernement légitime de Libye »a-t-il déclaré. L’incapacité des forces du maréchal à s’emparer de Tripoli après plus de deux mois d’une offensive militaire déclenchée dans ce but début avril, a peut-être amené les américains à revoir leur appréciation de la situation et des forces en place. Ce ne serait pas du reste la première fois que l’on assiste à un revirement dicté par le pragmatisme. En effet, après ce qui a semblé être un soutien tacite apporté au maréchal Haftar, déduit des révélations de la Maison Blanche le 19 avril dernier et dans lesquelles elle a fait état d’entretiens entre le président Donald Trump et l’homme fort de l’est libyen qui ont porté sur une « vision commune » pour la Libye et la reconnaissance « du rôle significatif » de Haftar « dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources pétrolières de Libye », les américains ont peut-être été amenés sur la base de l’évolution du conflit armé a revoir leurs plans. Pourtant et parce que comme le souligne l’experte de la Libye Claudia Grazzini l’issue de la bataille pour Tripoli est « vitale » pour les camps rivaux, il ya peu de chances que le maréchal lâche prise bien qu’ « à ce stade, il est hautement improbable que l’un ou l’autre camp l’emporte » estime Claudia Grazzini.

En fait tout dépendra du soutien qui leur sera apporté « Évidemment, cela pourrait changer si une partie reçoit une aide militaire substantielle ou si elle est capable de déployer des combattants mieux entraînés » prévient l’experte interviewée par l’AFP. Cette réalité n’est pas ignorée par le GNA d’où sa demande adressée à Washington à utiliser son influence pour isoler Khalifa Haftar, soutenu par des alliés des Américains comme les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Egypte. « Nous ne demandons pas de soutien financier ou militaire aux Etats-Unis. Nous avons besoin d’une aide diplomatique déterminée », a-t-il dit. « Les Etats-Unis ont beaucoup d’amis et d’alliés dans la région, et ces amis et alliés des Etats-Unis s’ingèrent lourdement et fortement dans les affaires libyennes », a-t-il déploré. « Nous voulons que les Etats-Unis adressent un messages clair à ces pays, pour qu’ils restent à l’écart de la Libye. Cette demande émane de la certitude du GNA quant à l’importance que revêt l’issue de cette bataille pour les deux camps. Et si « ni les forces dirigées par Haftar ni le GNA n’ont accepté de s’engager dans des pourparlers, c’est parce qu’ils considèrent tous deux cette guerre comme vitale » souligne l’experte. Une importance qui fait planer des inquiétudes et risque de faire durer le conflit . et pour cause « Au lieu d’une cessation des hostilités, nous risquons de voir dans un avenir proche une escalade avec un soutien étranger accru. Une guerre par procuration » prévient l’experte italienne. Pour Claudia Gazzini la solution existe pourtant ; si tant est la volonté de résoudre ce conflit est réelle. Selon elle il faut agir par étapes. La première « pour inverser cette dynamique d’escalade exige que les deux parties et leurs commanditaires extérieurs reconnaissent qu’aucun des deux camps ne peut dominer militairement et qu’ils cessent de verser de l’huile sur le feu ». selon elle « Cela pourrait créer les conditions pour les convaincre de conclure un cessez-le-feu immédiat, impliquant un retrait partiel des forces de Haftar des lignes de front de Tripoli, et donner à l’ONU la possibilité de reprendre les pourparlers ». De son côté le département d’Etat américain s’est montré moins expressif et moins engageant sur l’avenir. Prudent, il se contentera d’appeler à la « stabilisation » du pays, à un « cessez-le feu à Tripoli et alentour », et à la reprise des négociations entre le Premier ministre al-Sarraj et le maréchal Haftar.

Nadia K.