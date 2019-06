Karim Guèche, inspecteur général au ministère du Commerce : « 1.338 marchés de proximité opérationnels en Algérie »

De l’aveu même des pouvoirs publics, le secteur commercial en Algérie est «pollué par des pratiques frauduleuses». Pour Karim Guèche, inspecteur général au ministère du Commerce, qui s’exprimait, jeudi dernier, sur les ondes de la radio nationale, le développement du secteur commercial dépend de la mobilisation de tous les secteurs. «Je suis persuadé que l’avenir du développement de ce secteur est dans la grande distribution», a-t-il affirmé dans l’émission «L’Invité de la rédaction», de la radio Chaîne III, se montrant cependant rassurant sur l’efficacité du plan de lutte contre les fraudes en question dans la mesure où le nombre d’infractions enregistrées est, selon lui, en baisse d’année en année.

Le représentant du ministère du Commerce a indiqué par ailleurs que grâce à l’ouverture de nouveaux marchés de proximité durant le Ramadhan, l’Algérie dispose à présent de 1.338 marchés opérationnels. «L’ouverture de ces marchés a permis de répondre à la demande, mais il faut rester vigilant et redoubler d’efforts, car beaucoup reste à faire pour améliorer ces espaces qui constituent le trait d’union entre les producteurs et les consommateurs», a estimé Karim Guèche.

Il faut souligner que le ministre du Commerce s’était engagé avant le Ramadhan à ce que le nombre de marchés de proximité des fruits et légumes allait être revu à la hausse durant le mois béni, pour passer à 1.567 marchés à travers l’ensemble du territoire national, et fait état de la réalisation de 530 nouveaux marchés de proximité réservés à la vente de fruits et légumes au niveau des quartiers et des agglomérations, en vue de satisfaire les besoins des citoyens durant cette période qui connaît une forte demande sur ces produits. En outre, plus de 170 marchés de proximité couverts ont été réhabilités, selon Saïd Djellab, qui avait assuré que la réalisation de ces nouvelles structures commerciales portera à 1.567 le nombre des marchés de proximité.

Il avait révélé, à la même occasion, que l’exploitation des nouveaux espaces commerciaux a été accordée en «priorité» à la catégorie des jeunes qui «bénéficient», à ce titre, de toutes les facilitations et d’un «accompagnement» pour l’exercice de leurs activités commerciales. Les bénéficiaires des nouveaux marchés dépasseront les 13.000 jeunes, sans compter les postes d’emploi générés de manière indirecte. «Le contrôle sur le terrain du réseau des marchés de proximité nous a permis de constater que leur nombre ne dépasse pas 866 marchés. Un chiffre qui est loin de satisfaire le nombre des habitants, ce qui explique l’émergence d’espaces parallèles et la hausse des prix, vu la pression croissante. Par conséquent, la règle offre-demande n’est plus efficace», avait expliqué le ministre du Commerce. Il y a lieu de signaler que l’ouverture, lors du mois de Ramadhan, de ces nouveaux marchés de proximité s’est faite en application des décisions prises par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire qui a lancé une opération nationale pour vulgariser et rapprocher les marchés de proximité, à travers la création, la réhabilitation et la mise en exploitation des marchés, notamment au niveau des nouvelles agglomérations.

Le département de Dahmoune avait affirmé que dans le souci de garantir une «meilleure» couverture du réseau de distribution de détail des produits alimentaires, il allait œuvrer en collaboration avec tous les secteurs concernés, à l’instar des ministères du Commerce, et de l’Agriculture et de la Pêche, à «assurer» un approvisionnement «régulier» en produits de large consommation, à travers l’ensemble des wilayas, et à «garantir» la «stabilité» des prix au profit des citoyens, en sus «d’encadrer» l’activité commerciale durant le mois béni.

Soraya Guemmouri