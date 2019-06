Réunion du Conseil des ministres de la Rasd : Renforcement du front interne

La situation politique et les prochaines échéances sahraouies sont les principaux axes de la réunion du Conseil des ministres de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), présidée samedi par le président Brahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario.

Le Conseil des ministres a examiné «des questions internes et externes», mettant l’accent sur «la situation politique et sécuritaire, la préparation des prochaines échéances dans le cadre du programme d’été, ainsi que les derniers développements que connait la cause nationale sahraouie». Intervenant à l’ouverture de la réunion, M. Ghali a mis en avant «la nécessité de la participation de toutes les institutions nationales sahraouies au programme d’été et de la mobilisation, pour faire face à la guerre psychologique menée par l’ennemi marocain, en vue de dissuader les Sahraouis de leur lutte juste pour la liberté et l’indépendance». Selon SPS, le Secrétaire général du Front Polisario a relevé en outre «l’impératif de faire face à tous les défis à travers toutes les composantes du peuple sahraoui», à l’instar de ceux des territoires occupés qui mènent une Intifada pour l’indépendance. Se félicitant de la poursuite de la résistance, des défis relevés, du renforcement du front interne, du développement du combat et de la lutte contre les intrigues des ennemis», le président de la RASD a soutenu que «les Sahraouis ne renonceront point à leur droit légitime à la liberté et à l’indépendance».