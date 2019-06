Avec Erdogan comme témoin : Mesut Ozil se marie

L'ex-meneur de jeu international allemand d'origine turque, Mesut Ozil a célébré son mariage vendredi à Istanbul, en présence du président turc Tayyip Erdogan comme témoin, affichant une nouvelle fois sa proximité avec ce dirigeant qui fait polémique en Allemagne. Le convoi du président turc est arrivé en début de soirée à l'hôtel de luxe, situé au bord du Bosphore, dans lequel le stratège des Gunners d'Arsenal fêtait son union avec une ancienne miss Turquie, Amine Gülse.

Peu après, le président turc et son épouse Emine ont été vus en train de se tenir auprès du jeune couple, sourires aux lèvres, pendant qu'un fonctionnaire chargé d'officialiser l'union, reconnaissable à sa robe rouge, s'adressait à eux. Ozil (30 ans) avait annoncé au printemps dernier qu'il avait demandé à Erdogan d'être son témoin de mariage. Le chef de la chancellerie allemande Helge Braun s'était alors dit "attristé". Bien que s'inscrivant dans le cadre d'une cérémonie privée, la présence d'Erdogan au mariage risque de raviver la virulente polémique qui secoué l'Allemagne l'an dernier après qu'Ozil eut affiché sa proximité avec le président turc.

Le meneur de jeu avait été violemment critiqué après s'être fait photographier en train d'offrir un maillot à Erdogan, personnage controversé en Allemagne, en froid avec le gouvernement de la chancelière Angela Merkel depuis plus de deux ans. Cette polémique sur les origines turques du joueur était intervenue juste avant le Mondial-2018 en Russie. Après la débâcle de la Mannschaft, Ozil avait définitivement claqué la porte de l'équipe nationale, accusant la Fédération allemande de football de racisme. Né à Gelsenkirchen, dans le bassin de la Ruhr (ouest de l'Allemagne), Ozil est un immigré de troisième génération et ne possède pas la nationalité turque.

En Turquie, Erdogan assiste régulièrement aux mariages de célébrités et aime à s'afficher en compagnie de stars, notamment en période électorale. Sa présence au mariage d'Ozil intervient alors que le président et son parti mènent campagne à deux semaines d'un scrutin municipal à Istanbul, après l'annulation controversée d'un premier vote remporté par l'opposition en mars.