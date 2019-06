Epreuves du BEM : Constantine : 58 centres d’examen

Enseignement supérieur

Les examens reportés au mois de septembre

Le département de Bouzid, avait pris la décision «de prolonger l’année universitaire dans les établissements qui sont en retard jusqu’au 31 juillet», les examens du deuxième semestre se tiendront selon la vision pédagogique de chaque établissement. Ainsi les universités qui ont réussi à rattraper les cours feront les examens de manière ordinaire les prochaines semaines, ou au plus tard le mois de septembre prochain, et ce dans un souci, de rattraper le retard et repousser le spectre de l’année blanche qui plane sur plusieurs établissements.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche scientifique a instruit les directeurs des différents établissements universitaires de la nécessité de prendre les mesures nécessaires en vue de trouver les solutions idoines à même de prendre en charge les impacts induits par les circonstances exceptionnelles que vit le système universitaire.

Selon des sources médiatiques, le ministère de l’Enseignement supérieur a demandé aux responsables des établissements universitaires, ayant connu une perturbation dans le déroulement régulier des activités pédagogiques dépassant les trois mois, d’œuvrer à ce que les cours du deuxième semestre soient rattrapés, pour pouvoir organiser les examens au mois de septembre prochain. Le retard pédagogique sera néanmoins rattrapé à la faveur d’une série de mesures qui feront l’objet d’examen au niveau des établissements universitaires. Plusieurs solutions ont été définies pour «rattraper les écarts enregistrés dans les activités pédagogiques et ce, afin de préserver la crédibilité de la formation, d’autant que l’écart n’existe pas uniquement entre les différentes universités, mais au sein d’un même établissement entre spécialités, classes ou facultés».

Le prolongement de l’année universitaire jusqu’au 31 juillet créera certainement des difficultés quant au calendrier des inscriptions des nouveaux bacheliers, et le traitement des dossiers relatifs à l’orientation et l’admission dans les différentes écoles, facultés et centres universitaires.

Les enseignants et staffs administratifs des universités se sont déclarés prêts pour fournir tous les moyens possibles afin de rattraper le temps pédagogique perdu, permettre aux étudiants de présenter leurs devoirs pédagogiques, les exposés des travaux dirigés ainsi que les mémoires de fin d’études nécessaires au rattrapage des cours et au volume horaire pour chaque module et matière enseignés, et ainsi de terminer l’année universitaire dans la sérénité, et passer les examens de fin de semestre dans les meilleures conditions.

Pour pouvoir rattraper le retard, plusieurs alternatives s’offrent aux enseignants, afin de gérer l’emploi de temps, comme l’accumulation du nombre de séances, même si cela pourrait créer une pression sur le déroulement des cours de compensation pour les étudiants.

Les organisations estudiantines ont salué la décision prise par la tutelle de prolonger l’année universitaire, «c’est l’option la plus favorable pour l’ensemble des universitaires» affirme un communiqué de l’Union nationale des étudiants algériens (UNEA). Auparavant le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a appelé les étudiants à rejoindre les campus tout en maintenant la participation active dans le soutien du mouvement populaire. A signaler que les étudiants de plusieurs universités ont mis fin à leur grève de sept semaines, comme c’est le cas à l’université Emir Abdelkader, l’Ecole normale supérieure (ENS-Constantine), l’université Hassiba Ben Bouali (Chlef), l’université Mhamed-Bouguerra (Boumerdès), l’université d’Alger 3. A titre indicatif, l’organisation des enseignements est régie par une réglementation qui indique qu’«une matière est dotée d’un volume horaire, d’une valeur en crédits et d’un coefficient. Un crédit est équivalent à un volume horaire de 20 à 25 heures par semestre englobant les heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par les différentes formes d’enseignement et les heures estimées de travail personnel de l’étudiant».

La réglementation exige que le planning des examens doit être élaboré en début de semestre, et porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage ou tout autre support médiatique, tel que la page Facebook de l’université. Il est exigé à l’étudiant, de justifier au minimum 13 semaines d’étude par semestre, ou 10 dans les cas exceptionnels, pour pouvoir effectuer ses examens et réussir son année. Néanmoins, plusieurs universités ont d’ailleurs décidé de reprendre les cours dès aujourd’hui.

Tahar Kaïdi