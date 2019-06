Brésil/Vopa America : Willian remplace Neymar

L'attaquant de Chelsea Willian jouera la Copa America à la place de Neymar, forfait sur blessure, a annoncé la fédération brésilienne, un choix surprenant, Vinicius Junior et Lucas étant les plus pressentis. "Comme le veut le règlement de la compétition, la CBF a envoyé à la Conmebol les certificats médicaux de la blessure de Neymar. Après avoir reçu l'autorisation (de la Conmebol), le joueur (Willian) a été convoqué", a expliqué la fédération dans un bref communiqué. Loin d'être titulaire indiscutable à Chelsea, où il évolue depuis 2013, Willian, 30 ans, a joué les deux dernières Coupes du monde avec la Seleçao. Il était remplaçant lors de la victoire des "Blues" face à Arsenal (4-1) en finale de la Ligue Europa, entrant en jeu à la 71e minute. International à 65 reprises, il a joué son dernier match avec le maillot brésilien le 20 novembre 2018 (victoire 1-0 sur le Cameroun en amical) et avait été absent des convocations de Tite pour les amicaux de mars et pour la Copa America. Pour remplacer Neymar, la presse brésilienne misait plutôt sur Vinicius Junior, pépite de 18 ans du Real Madrid, au profil plus proche de la star du Paris SG, ou sur Lucas Moura, 26 ans, qui a flambé en Ligue des champions avec Tottenham. En pleine tourmente en raison d'une accusation de viol, Neymar a souffert mercredi une rupture ligamentaire à la cheville droite lors du match amical contre le Qatar (2-0). Le Brésil disputera la Copa América du 14 juin au 7 juillet et tentera de décrocher devant son public le titre continental qui lui échappe depuis 2007.