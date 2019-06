Mondial U20 : L’Italie bat le Mali et va en demi-finale

L'Italie a battu le Mali (4-2) à Tycht en quart de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se déroule en Pologne. Même réduit à dix après l’expulsion d’Ousmane Diakite (21), le Mali a livré un bon match contre l'Italie qui a fait la différence en fin de rencontre. Deux fois menés au score, notamment à cause d'un but contre son camp de d'Ibrahima Koné dès la 12e minute, les Maliens sont revenus à deux reprises par Sekoi Koita (38') et Mohamed Camara (79'). Mais l'infériorité numérique a fini par se payer, avec un nouveau but de Pinamonti sur penalty (83’), puis David Frattessi a scellé le sort du match sur une tête imparable une minute plus tard. Au bout du temps additionnel, le Mali a même raté un penalty détourné du bout des doigts par le gardien italien. Déjà demi-finaliste en 2017, la Gli Azzurrini qui fait partie des équipes ayant confirmé leurs bonnes dispositions dans ce tournoi, croisera le fer mardi prochain avec l’Ukraine qui a éliminé la Colombie, pour une place en finale. Les deux autres matchs de quarts de finale auront lieu samedi avec à l'affiche Corée du Sud-Sénégal et Etats Unis-Equateur.