Dans la lucarne : Le scandale de trop

Tout le monde était confiant après l'intronisation du Malgache, Ahmad Ahmad, comme nouveau président de la CAF en remplacement du Camerounais, Issa Hayatou, qui avait régné pendant 25 ans. Il avait aussitôt changé le nombre de clubs participants à une phase finale de la CAN, le championnat des clubs se jouant pendant la même saison. Il a voulu aplanir et supprimer tout ce qui pouvait constituer un "obstacle". Après l'euphorie du "tout nouveau, tout beau", les acteurs et aussi les observateurs sont en train de constater que ce n'était, peut-être, que de la "poudre aux yeux". Il faut dire qu'il a suffi d'une finale de la Ligue des champions d’Afrique entre deux clubs qui ont vraiment la mainmise aussi bien sur l'arbitrage africain qu'une grande influence sur le président Ahmad Ahmad qui réside au Maroc et non au Caire, comme c’était le cas de son prédécesseur. Ceci dit, malgré les «querelles internes» et certains dépassements, les gens fermaient les yeux pour ne pas envenimer la situation, surtout que rien n'était clair. Toutefois, ces derniers jours et surtout après ce qui s'était passé lors de la finale retour de la Ligue des champions, à Radès, entre l'ES Tunis et le WA Casablanca. Les Tunisiens avaient marqué par Belaïli. Les Marocains avaient égalisé, mais la VAR n'était pas fonctionnel. Pour les Marocains, ce n’était qu’une ruse de la part des Tunisiens pour influer sur les actions «litigieuses» de la rencontre. Il y eut un arrêt de plus d'une heure trente minutes avant que l'arbitre Gassama ne décide, suivant des consignes de ses responsables, d'arrêter le match et donner le gain aux Tunisiens qui menaient au score (1 à 0). Ils brandirent même le trophée. Voilà qu'après une réunion à Paris, c'est une première que la CAF se réunisse à Paris, on décide de faire rejouer le match après la fin de la CAN 2019. Ce qui avait soulevé un tollé en Tunisie mettant en cause la "compétence" du président lui-même, lui qui était présent à Radès. Il avait même pénétré sur le terrain pour tenter de régler le problème, mais en vain. Certains affirment qu'ils n'ont jamais vu cela depuis que la CAF a commencé à exister en 1957. Il est évident que le président de la CAF vient de se mettre dans de «mauvais draps». Il risque même son poste, surtout qu'on a parlé d'une arrestation à Paris avant qu'il ne soit libéré quelques instants plus tard. Il est certain que ce n'est pas normal qu'on octroie un trophée pour demander au vainqueur de le restituer quelques jours après. C'est une première dans le football africain. Le président qui est en conflit ouvert avec les «Fahmi» qui avait une main de maître sur le secrétariat général de la CAF, est un autre souci pour Ahmad Ahmad. Il est certain que les jours à venir vont nous renseigner sur la situation de la CAF. Toujours est-il, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et après seulement deux ans à la tête du football africain est dans une position peu enviable. Il risque tout simplement son poste, lui qui se fait malmener au gré du vent par ceux qui sont en train de «l'utiliser» comme "bon leur semble". Cela ne peut lui permettre d'arriver à bon port. C'est-à-dire qu'on peut le «débarquer» à tout moment. Dans l’ensemble, cela n’est pas fait pour arranger un football africain de plus en plus fragile.

Hamid Gharbi