Accident vasculaire cérébral : Formation aux gestes qui sauvent

Un programme de formation devant permettre aux proches d’un malade de s’imprégner de la conduite à tenir suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) est en voie de lancement à Oran, a-t-on appris hier des organisateurs. «La prévention et le dépistage précoce de l’AVC constituent l’objectif de cette initiative», a précisé à l’APS le président de l’association «Santé Sidi El-Houari» (SDH), Kamel Bereksi, artisan de cette action en partenariat avec le service de neurologie de l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre d’Oran (EHUO).

Le premier stage de formation débutera prochainement au siège de «SDH» au profit d’une vingtaine de bénévoles qui diffuseront par la suite la technique des «gestes qui sauvent» auprès du grand public, a expliqué le Dr Bereksi. «La culture de la prévention est primordiale dans le domaine de l’AVC», a-t-il souligné, indiquant que les spécialistes s’accordent sur le fait que le malade peut être rétabli s’il est rapidement pris en charge. L’AVC survient suite au blocage des vaisseaux sanguins causé par la formation d’un caillot, a-t-il rappelé, évoquant, entre autres signes cliniques, «la sensation de fourmillement ou perte de sensibilité aux mains, bras et jambes, la difficulté à parler, des troubles de la vision, et des céphalées ou vertiges inhabituels».

«Le partenariat avec le service de neurologie de l’EHU est d’autant important que l’équipe médicale compétente jouit d’une riche expérience en la matière, et ce, tant au plan de la prise en charge hospitalière que des soins à domicile», a fait valoir le président de «SDH». La sensibilisation sanitaire est un axe traditionnel de la vocation de «SDH», en plus de la formation/insertion des jeunes déscolarisés qu’elle dispense au sein de son école-chantier dédiée aux métiers de la construction. Cette association a à son actif plusieurs campagnes de prévention, notamment autour de la toxicomanie, du SIDA, de la santé reproductive et de la non-violence.