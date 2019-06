Actes médicaux et chirurgicaux : Améliorer la qualité des soins

Plus de 200 participants des différents établissements sanitaires de la région Ouest prendront part aux 14es journées médico-chirurgicales régionales Ouest, prévues à Oran les 19 et 20 juin prochains, a-t-on appris des organisateurs. Initiées par le bureau d’Oran du Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique (SNPSSP), ces journées, prévues à l’établissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre d’Oran, regrouperont des praticiens spécialistes de santé publique des wilayas de l’Ouest du pays, des universitaires hospitaliers, des généralistes et des directeurs d’établissements sanitaires, ainsi que des résidents et étudiants en médecine, a-t-on souligné de même source. Ces spécialistes se réuniront, deux jours durant, pour discuter des thèmes retenus pour cette manifestation, en l’occurrence les pathologies chroniques et la santé bucco-dentaire, le cancer du sein, la chirurgie gynécologique, les traumatismes et la pratique du sport, les soins palliatifs et l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins.

Il sera question également de dresser un état des lieux de la situation dans les spécialités citées, mais aussi d’aborder les nouveautés en matière de traitements thérapeutique et chirurgical des pathologies citées, et plus particulièrement le cancer du sein, a-t-on noté. Elle permettra également aux participants d’exposer leurs expériences de traitement des maladies pour une meilleure prise en charge du malade. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la formation continue des praticiens de la santé en tant qu’hospitalo-universitaires. Elle vise à pallier le déficit relevé en matière de formation continue des praticiens de la santé, a-t-on ajouté.