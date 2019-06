Terres du domaine public : Annulation d’actes de concessionnaires

Les procédures administratives de recouvrement de près de 171 hectares de terres agricoles du domaine public et d’annulation des contrats de concession ont été engagées, a indiqué récemment la directrice par intérim de l’annexe locale de l’Office national des terre agricole (ONTA), Rahma Kenir. L’annexe a procédé à l’annulation des actes accordés à plusieurs concessionnaires en vue du recouvrement de 171 hectares, en application des dispositions de la loi 87-19 fixant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national, ainsi que les droits et obligations des producteurs, a précisé la responsable. Ces terres se répartissent sur les communes d’El-Mehmel, Aïn Touila, N’sigha, Baghaï et Tamza, selon la même source qui a indiqué que l’annulation est motivée par la violation des bénéficiaires des dispositions contenues dans le cahier des charges relatif aux obligations de mise en valeur et d’investissement agricole sur ces terres. Ces annulations concernent 15 concessionnaires, a ajouté Mme Kenir, soulignant qu’une commission présidée par le chef de l’exécutif local étudiera les dossiers de nouveaux investisseurs, pour leur accorder les terres qui seront récupérées. L’ONTA étudie actuellement l’annulation de 24 concessions, en plus de 51 dossiers de transfert du droit de jouissance en droit de concession, dont les bénéficiaires ne se sont pas présentés aux services de l’office, en dépit des mises en demeure, selon la même source. L’objectif de cette opération est de réguler l’exploitation des terres agricoles, d’empêcher toute tentative de détournement de ces terres de leur vocation et leur attribution aux véritables investisseurs qui bénéficient de l’accompagnement du bureau des études de développement rural, a noté la responsable.