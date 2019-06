Accès aux grades de professeur hospitalo-universitaire du 16 au 27 juin

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que la date du déroulement des épreuves du concours d’accès aux grades de professeur hospitalo-universitaire et de maître de conférences classe «A» est fixée du 16 au 27 juin 2019.

Le ministère informe que tout candidat admis n’ayant pas rejoint le poste auquel il est affecté, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision d’affectation, perd le bénéfice de son admission. Il ne peut se présenter à un nouveau concours au grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe ‘‘A’’ avant l’expiration d’un délai de 3 ans.

Il faut préciser à ce sujet que le ministère avait précédemment identifié le nombre de postes à pourvoir. Il s’agit, en effet, de 1.196 postes répartis sur les différents hôpitaux et établissements hospitaliers à travers le pays, dont 123 seront affectés à la santé militaire.

Notons que l’arrêté n°221 du ministère de l’Enseignement supérieur, daté du 11 mars courant et portant ouverture d’un concours sur titre et épreuves en vue de l’accès au grade de professeur hospitalo-universitaire, précise que «ce concours est ouvert aux candidats justifiant du grade de maître de conférences classe ‘‘A’’, dans la spécialité postulée et de trois années d’exercice en cette qualité, à la date de signature de l’arrêté».

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est de 20 jours à compter de la date de la parution de l’annonce du concours. Aussi, les candidats au poste de professeur hospitalo-universitaire doivent être titulaires du titre de maître conférencier hospitalo-universitaire classe ‘‘A’’, dans la spécialité requise, et trois ans de service effectif à ce titre à la date de la signature de la décision.

Le dossier de candidature comprend une copie de la décision de nomination et confirmation au rang de maitre de conférence hospitalo-universitaire classe ‘‘A’’, un certificat délivré par le doyen de la Faculté de médecine justifiant l’exercice au titre de maître de conférences classe ‘‘A’’.

Des conditions strictes ont été fixées par la tutelle avant l’annonce finale de la liste des candidats, que la commission installée à cet effet a présentée à la commission interministérielle composée des deux ministres de l’Enseignement supérieur et de la Santé, le doyen de l’une des facultés de médecine, dans le but de garantir la crédibilité du concours. En ce qui concerne le poste de chargé de cours au sein du département ‘‘A’’, le nombre de postes est de 765, répartis sur les différents hôpitaux et établissements de santé à travers le pays, dont 89 au titre de la santé militaire. Le concours est ouvert aux candidats justifiant du grade de maître de conférences hospitalo-universitaire classe ‘‘B’’.

Une instruction du ministère indique qu’une commission, composée du directeur des ressources humaines du ministère de l’Enseignement supérieur, un doyen de faculté de médecine et un enseignant chercheur hospitalo-universitaire de grade de maître de conférences classe ‘‘A’’, a été chargée de fixer la liste des candidats après étude approfondie des dossiers.

La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par spécialité, ordre de mérite et poste d’affectation, par une commission composée des représentants des ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur ainsi qu’un doyen de faculté de médecine.

Salima Ettouahria