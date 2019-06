Epreuves du BEM : coup d’envoi ce matin

C’est parti ! Les épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), session 2019, commencent aujourd’hui. Ils seront, en effet, pas moins de 631.395 élèves à se présenter dès ce matin aux centres d’examens.

Une hausse de 5.25 % a été enregistrée pour cette session par rapport à l’année dernière dont le nombre s’élevait à 595.865 candidats, selon les chiffres avancés par le ministère de l’Education nationale. Comme d’habitude et depuis plusieurs années déjà, les filles seront en force avec un taux de 52.26%. Comme assuré récemment par le ministre, toutes les dispositions ont été prises pour que ce rendez-vous soit une réussite totale. Sur le plan organisationnel, les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement ont été mobilisés. Il faut savoir que ces examens seront encadrés par 627.655 employés répartis à travers les centres d’examens, outre les 51.114 encadreurs affectés au niveau des centres de collecte et de codage et des 95.916 autres devant exercer au niveau des centres de correction. Il est à noter par ailleurs que 4 332 détenus passeront les épreuves de l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM), session 2019, à travers 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale comme centres d’examen officiels. Ces épreuves seront supervisées par l’Office national des examens et concours (ONEC) et encadrées par des fonctionnaires du secteur de l’Education nationale, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le ministère de la Justice et celui de l’éducation nationale. Pour garantir la crédibilité de cet important examen marquant le passage au cycle secondaire, le ministère de l’Education nationale, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux, se sont attelés à coordonner les efforts, à même de réunir toutes les mesures susceptibles d’assurer le bon déroulement de ces épreuves. Dans une récente déclaration, le ministre de l’éducation nationale avait affirmé que «toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour assurer le bon déroulement et la sécurisation des examens nationaux». En effet, M. Abdelhakim Belabed a, lors d’une conférence de presse, indiqué que ses services ont mis en place toutes les dispositions nécessaires pour contrer toute tentative de fuite de sujets sur les réseaux sociaux.

Parmi les mesures prises, il a cité les brouilleurs octroyés par le ministère de la Défense nationale aux annexes de l’Office national des examens et concours (ONEC) pour lutter contre la fraude durant les examens. L’interdiction de l’usage de téléphones mobiles et autres moyens de communication dans les salles d’examen a été reconduite également cette année. Il faut savoir que l’ouverture des centres de déroulement d’examens est prévue à 7h30, tandis que l’entrée des candidats se fera à 8h00. Tout retardataire a le droit d’accéder au centre d’examen entre 8h00 et 8h30, avec inscription de son nom sur le registre réservé aux retardataires. Au-delà de cette heure (8h30), l’accès au centre est formellement interdit à tout candidat. Les mêmes dispositions sont applicables lors des épreuves de l’après-midi qui débuteront à 15h00. Le premier responsable du secteur a insisté sur l’importance du respect strict des règles et dispositions liées à cet examen et de sensibiliser les candidats aux sanctions encourues en cas de fraude.

Il est utile de savoir que pour être lauréat à cet examen dont les résultats seront connus le 1er juillet, il suffit d’obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Une chance de rachat est octroyée à ceux qui ont bien travaillé durant l’année, mais qui, pour une raison au une autre, ont échoué aux épreuves. Dans ce cas, la moyenne des trois trimestres sera prise en compte avec celle obtenue à l’examen national du BEM pour obtenir la moyenne de 10/20. Notons que le taux de réussite à l’examen du brevet de l’enseignement moyen (BEM) 2018 avait atteint 56,88%.

Près de 13.000 policiers mobilisés

Pour que l’examen du brevet de l’enseignement moyen, à travers le territoire, soit une réussite totale en matière organisationnelle et permettre aux élèves de le passer en toute quiétude et tranquillité, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a mis en place un dispositif sécuritaire spécial.

En effet, en prévision de cet événement, cette dernière a pris un certain nombre de mesures pour «accompagner» et «assurer» le «bon» déroulement des examens en mobilisant 12.954 policiers sur l’ensemble du territoire national en vue d’assurer la sécurité des centres d’examen, indique un communiqué de presse de l’institution de Abdelkader Kara Bouhadba.

«Les forces de police se déploieront sur le terrain notamment au niveau du périmètre extérieur des centres d’examen et assureront l’acheminement et la distribution en toute sécurité des sujets d’examen à travers tous les centres ainsi que le transport des copies vers les centres de collecte», précise la même source qui souligne que les éléments de la police qui seront déployés, en particulier au niveau des périmètres extérieurs des centres d’examen dont l’ouverture est prévue à 7h30 et l’entrée des candidats à 8h00, assureront l’escorte et la sécurisation du transport et la distribution des sujets d’examen à travers tous les centres ainsi que l’acheminement des copies vers les centres de collecte.

Le plan spécial prévoit également l’escorte et la protection de l’opération de distribution des sujets d’examens, à partir des directions d’éducation jusqu’aux centres d’examens, la garantie de la protection et de l’escorte des sujets acheminés par avion et d’autres mesures d’accompagnement. Ce dispositif de sécurité sera renforcé par des unités qui veilleront à l’accompagnement et au transport des sujets et copies d’examen, outre la régulation du trafic routier, le renforcement des patrouilles mobiles et pédestres, et l’interdiction de stationnement des véhicules près des centres d’examen.

Pour assurer la réussite de cette opération, des dizaines d’équipes de Sûreté mobile et pédestre au niveau des points connaissant un trafic routier intense, notamment lors des heures de pointe ont été déployées . Enfin, la police met à la disposition des citoyens le numéro vert, le «48-15», et le n° 17 de la police au service des citoyens.

De son côté, le commandement de la Gendarmerie nationale a mobilisé d’importants moyens humains et matériels tout au long de ces épreuves de fin d’année, à commencer par l’examen de fin de cycle primaire (ex- 6e).

Un dispositif sécuritaire spécial encadre le déroulement des examens du BEM, à travers un plan spécial prévoyant la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de ces examens au niveau des 48 wilayas et la sécurisation des centres d’examen et de leurs périmètres relevant des territoires de compétence de la GN.

Par ailleurs, la direction générale de la Protection civile a mis en place un dispositif opérationnel de 39.000 agents d’intervention, tous grades confondus, ainsi que la mobilisation de 2.197 ambulances et de 1.338 camions anti-incendie pour veiller à la sécurité des élèves et de leurs

encadreurs.

Alger

Toutes les conditions réunies



Plus de 57.000 candidats sont attendus aux épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), session 2019, à travers 173 centres d’examen, ont indiqué jeudi les trois directions de l’Education (est, ouest et centre) de la wilaya d’Alger. Cinquante sept mille cent trente trois candidats passeront les épreuves du BEM, à travers 173 centres d’examen relevant des trois directions de l’Education de la wilaya d’Alger (est-ouest-centre), lesquels seront encadrés par 12.966 encadreurs.

Douze mille neuf cent soixante quatorze élèves

seront au rendez-vous pour passer les épreuves du BEM, à l’instar de leurs camarades des autres wilayas du pays, a déclaré à l’APS, le secrétaire général de la direction de l’Education d’Alger-centre, M. Zerrar Rachid, affirmant que «toutes les conditions et préparatifs sont fin prêts pour les accueillir».

Les élèves concernés par l’examen seront répartis à travers 41 centres d’examen, a-t-il indiqué, faisant état de 662 candidats libres devant passer les épreuves du BEM, lesquels seront surveillés par 3.720 encadreurs. Tous les préparatifs ont été finalisés en termes de transport et de restauration, a-t-il assuré. Pour sa part, Mme Sonia Gaïd, directrice de l’Education d’Alger-ouest a affirmé que tous les moyens matériels et humains étaient assurés pour garantir le bon déroulement de cet examen pour lequel 22.261 candidats sont attendus, à travers 66 centres d’examen et 5234 encadreurs mobilisés. Concernant la direction de l’éducation d’Alger-est, 21.898 candidats, dont 11.828 filles, se présenteront aux épreuves du BEM pour l’année scolaire (2018/2019), répartis à travers 66 centres d’examen, a indiqué le SG de la direction de l’Education,

M. Omari Aissa. 26 candidats libres se présenteront aux épreuves du BEM , tandis que ceux relevant des établissements de rééducation sont 96 candidats, lesquels seront supervisés par 4.941 encadreurs mobilisés à cet effet.

Établissements pénitentiaires

Plus de 4.000 candidats

Un total de 4332 détenus entameront, aujourd’hui, les épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM) au niveau de 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Justice.

Ces épreuves, supervisées par l’Office national des examens et concours (ONEC), sont encadrées par des fonctionnaires du secteur de l’Education nationale, conformément aux dispositions de la convention conclue entre les ministères de la Justice et de l’Education nationale, a ajouté le communiqué, précisant que le coup d’envoi de ces épreuves sera donné au niveau de l’établissement pénitentiaire de Berrouaghia (Médéa). 40.417 détenus sont inscrits etpoursuivent leurs études dans les différents cycles, dont 32.323 détenus dans l’enseignement à distance, 955 dans l’enseignement supérieur et 7139 qui suivent des cours dans les classes d’alphabétisation au titre de l’année 2018/2019, outre 4.226 détenus qui passeront les épreuves du baccalauréat, lit-on dans le communiqué.

Pour la réussite de cette année scolaire, les candidats ont bénéficié de cours de soutien supervisés par 702 enseignants, dans le cadre de la préparation des examens de fin d’année scolaire, indique-t-on de même source.

Par ailleurs, 41.403 détenus suivent une formation professionnelle et artisanale dans 117 spécialités, y compris ceux inscrits à la session de février 2019.