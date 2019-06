Approvisionnement en semences : Qualité douteuse

Des enquêtes administrative et technique sur l’approvisionnement des agriculteurs en semences douteuses ont été ouvertes dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris hier du wali, Abdeslam Bentouati. Dans une déclaration à la presse, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 juin, Bentouati a fait savoir que des enquêtes administratives et techniques ont été ouvertes, et une procédure judiciaire sera entamée concernant l’approvisionnement des céréaliculteurs en semences mélangées au blé dur et tendre à Mechraa Sfa et Rahouia. Le chef de l’exécutif de la wilaya a souligné que les terres emblavées avec ces semences «ne représentent pas une grande superficie, ce qui ne pourra pas affecter la production agricole qui sera bonne». Le directeur des services agricoles de la wilaya, M’hamed Yahia M’hamed, a indiqué que 28 agriculteurs à Mechraa Sfa et Rahouia ont été approvisionnés par cette mixture d’un dépôt de semences à Mechraa Sfa relevant de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), signalant que 420 hectares d’intensification du blé dur ont été affectés et que la superficie cultivée en semences de blé dur destiné à la consommation a atteint 5.000 ha dans les deux régions. Les concernés par ces semences bénéficieront d’indemnisation et leur production sera destinée à la consommation. Leur production sera évaluée dans les entrepôts au prix du blé dur conformément aux instructions du ministère de tutelle, a-t-on expliqué. La Direction générale des CCLS a été informée pour enquêter sur la source de ces semences afin de déterminer les responsabilités et prendre les mesures nécessaires à l’encontre des personnes impliquées, a-t-on ajouté. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la brucellose dont des cas se sont déclarés dernièrement dans la wilaya chez l’homme, le wali a indiqué que les cas chez le bétail sont faibles, annonçant le lancement de la restructuration des bureaux d’hygiène et de prévention communaux et l’apport de véhicules pour cette mission en application de l’instruction du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locale et de l’Aménagement du territoire. À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, organisée à la Maison de l’environnement, le wali a informé de la réhabilitation, dernièrement, de 14 centres d’enfouissement technique des déchets, la rénovation de 171 kilomètres de canalisations d’assainissement, l’affectation d’une enveloppe de 33 millions DA pour la réalisation d’un réseau d’assainissement à Trich, dans la commune de Oued Lily, et la dotation de l’entreprise de wilaya d’amélioration urbaine en matériels pour un coût de 950 millions DA dans les jours à venir.