Oran : Plusieurs familles relogées en juillet

La deuxième phase de la grande opération de relogement pour l’année 2019 devra être lancée au mois de juillet. À l’issue d’une visite de travail consacrée et d’inspection des projets en cours intervenant dans le secteur de l’habitat, le premier responsable de l’exécutif local a fait savoir que la deuxième tranche de distribution des logements livrés aura lieu en début de juillet prochain et coïncidera avec les festivités célébrant le double anniversaire de l’indépendance et la fête de la jeunesse. L’opération concernera un programme de 64 logements de type promotionnel aidé dans le nouveau pôle urbain à Belgaïd et 960 logements formule socio-locative dans le même site, destinés aux familles ayant bénéficié de décision de pré-affectation parmi celles qui occupaient des habitations vétustes.

Il est question aussi de réceptionner au mois d’aout prochain un important programme de 2.800 logements de type location-vente réalisés dans le nouveau pôle Ahmed-Zabana à Misserghine qui accueille un immense chantier de construction de 50.000 unités toutes formules confondues dont 4.000 logements aadl. A ce propos, le wali d’Oran a indiqué que la distribution des logements va se poursuivre parallèlement à la réception. À la veille de ramadan, un total de 172 logements ont été distribués au profit des bénéficiaires des décisions de pré-affectations qui résidaient dans le quartier populaire d’El Mokrani. L’opération a concerné un premier quota d’un programme de 500 logements situés dans le nouveau pôle urbain de Belgaïd, réservé à cette même catégorie. Les tranches restantes vont être distribuées dans les prochains jours et éventuellement intégrées dans le programme de juillet et août sus-indiqué. À noter que 14.000 unités de la formule socio-locative publique devraient être livrées au courant de 2019 progressivement, en fonction des programmes réceptionnés, selon les services de l’Office de promotion et de gestion immobilières. Il convient de souligner que la wilaya d’Oran a enregistré en 2018, la distribution de plus de 20.000 logements. Sur un programme totalisant 172.337 logements, pas moins de 99.259 ont été livrés et prés de 71.000 unités sont en cours de réalisation dont une bonne partie en voie de réception, indiquent les chiffres dévoilés par le premier responsable de l’exécutif.

Une opération d’une grande ampleur avait été lancée le 1er novembre 2018 avec la remise des clés de plus de 6.000 logements à leurs bénéficiaires. Selon le même responsable, 80% des familles détentrices des pré-affectations ont déjà rejoint leurs nouveaux logements, 1.500 autres vont quitter leurs habitations précaires durant l’année.

Par ailleurs, les travaux de réalisation d’un programme de 2.000 logements formule location-vente et 420 de type LPA au site Chahid Ahmed-Zabana ont été lancés en janvier dernier

Amel Saher